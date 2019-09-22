【逃犯條例】張建宗憂社會事件令兒童模仿暴力　或對他人產生仇恨

修例風波持續至今未平息，身兼兒童事務委員會及青年發展委員會主席的政務司司長張建宗，在撰寫網誌時再談及事件，他指，上周舉行會議時，各委員就當前社會事件各抒己見，他指大家均擔心心事態發展令兒童的身心和精神健康受到影響；甚至會有兒童模仿暴力行為，或者對某類人產生不信任或仇恨。

他指，兒童事務委員會及青年發展委員會，亦分別於上星期舉行茶會及主題特別會議。其中，兒童事務委員會委員談及當前社會事件引起的爭議、校園欺凌和暴力行為等議題。

張建宗指，委員均擔心事態發展令兒童的身心和精神健康受到影響，又指有家長帶同孩子參與遊行和示威行動，而即使孩子未有直接參與其中，亦很大機會從新聞片段或社交媒體接觸大量衝突和暴力片段；孩子會感到害怕及迷惘，亦可能會出現創傷後壓力症徵狀，甚至有兒童模仿暴力行為，或者對某類人產生不信任或仇恨。

孩子不適當接觸暴力場面 會影響精神健康

委員一致認為，孩子不適當接觸或經歷暴力場面，會影響他們的情緒行為和長遠精神健康；他指，兒童是需要成年人保護的，每位成年人都有責任守護孩子，呼籲大家一切以兒童最佳利益為優先考慮。

(資料圖片/梁鵬威攝)

至於青年發展委員會方面，張建宗指，會以新嘗試分別以青年住房、教育，以及青年就業/創業為主題，並由相關局長親自出席，以新模式舉行多場特別會議，深入聽取委員意見；而上周四(9月19日)以舉行主題為住房的會議，委員一致認為是香港面對最嚴峻的社會問題；而明天(9月23日)將會舉行第二及第三場特別會議，主題分別為青年就業/創業及教育。第四場將於9月25日舉行，主題為青年發展委員會檢討工作。