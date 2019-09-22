【逃犯條例】羅致光不認同無論政府說甚麼　年輕一代都不領情

勞福局局長羅致光在網誌藉工作假期計劃，談及青年發展，促進社會向上流動；他指，在當前的政治氣候，有些人可能會譏諷政府無論說甚麼、做甚麼，年輕一代都不會領情，「但我卻並不那麼悲觀」；他指，最近在不同場合接觸到年輕朋友和前線社工，都能夠就各項社會實務議題和平理性地討論和提出建議，他期望能更深入聽取青年人和社會大眾的聲音。

羅致光指，本屆政府十分重視青年發展，包括致力培育人才，促進社會向上流動；雖然在當前的政治氣候，有些人可能會譏諷政府無論說甚麼、做甚麼，年輕一代都不會領情，但他卻並不那麼悲觀。

出席不同場合活動的年輕都能和平理性地討論

他又指，可能大家在鏡頭前見到不少不合作運動，但他指最近在大小不同場合，包括關愛基金簡介會或與各個為民請命的壓力團體會面，所接觸到的年輕朋友和前線社工，都能夠就各項社會實務議題和平理性地討論和提出建議，甚麼政策可行、甚麼不可行，彼此都能夠坦誠溝通。

羅致光指，期望能更深入聽取青年人和社會大眾的聲音，讓各項民生政策可以更到位，他指，對話一定比對抗好。

工作假期非令本港人手短缺 僱主最終會受惠

另外，他又談及工作假期計劃，他指，工作假期計劃的對象是介乎18至30歲的青年人，因此無論是新畢業生或是已經投身工作好幾年的年輕朋友，都可以參加；雖然過往經常有商界人士「投訴」指，香港勞動市場已經人手短缺，政府還「進一步」鼓勵青年人參加工作假期，人力豈不是「買少見少」？惟羅致光認為，如果年輕人有機會到外地親身體會不同的風土人情，視野會更闊更廣，日後回港在職場相信亦有更好的經驗和發揮，僱主最終亦會受惠。