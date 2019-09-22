【9.22沙田】重組新城市衝突6小時　黑衣人毀商場　警武力驅散

反修例風波持續 ，今（22日）再有網民發起「和你Shop」行動，在沙田新城市廣場進行堵塞行動。活動由下午12時開始，大批市民聚集在廣場中庭聚集，高叫口號、唱歌，但部分人士到被指為親建制的商舖前叫口號、貼標語，擾攘數小時。 直到下午約4時，事態急轉直下，突然有激進示威者走到新城市旁的沙田大會堂拆下國旗，先返回商場跳舞踐踏，並拋到城門河。其後，有在場人士漸情緒高漲，轉為破壞沙田站、商場設施，又走到商場外的源禾路設路障、放火。警方約於下午5時30分推進驅散，稍後時分更施放了數枚催淚彈，部分人士被制服，約傍晚6時情況才漸趨平靜。

12:00：商場內人潮聚集 有商戶受滋擾

約下午12時，有不少人聚集在新城市廣場高叫「光復香港，時代革命」等反修例口號，亦有在場人士即場以樂器演奏、合唱《願榮光歸香港》等樂曲。同時，亦有市民在商場詢問處摺紙鶴，響應由網民發起的「和鳥飛」活動，拼出「自由之鳥」。

活動最初期尚算「和理非」，但及後，有人轉到商場內被指親建制的商舖前叫口號，其中，近日捲入反修例風波的美心集團，旗下6家在商場內的分店，包括Starbucks、Simplylife、COVA、翠園、潮庭、北京樓等，門外均被貼上反修例貼紙。又有大批示威者於幾家酒樓，透過自助取票機拿取大量輪候籌，將輪候籌貼成長條，由八樓延伸至商場大堂中庭。

除美心之外，不少內地品牌在商場開設的店舖，亦遭到滋擾，在下午約2時，例如喜茶、華為（HUAWEI）、Lenovo、蘇寧、北京同仁堂等，皆先後落閘。

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16:00 有人到大會堂拆國旗 示威者情緒高漲

在下午4時，部分示威者轉到和新城市廣場只有一條行人天橋之隔的沙田大會堂，拆下國旗並取回至新城市廣場內中庭揮舞，之後有人將國旗放在地上，大批人在上踐踏、跳舞，期間有人將國旗噴黑、在上面淋水。

接著，一批示威者將國旗帶出商場外，先扔進垃圾車內，之後「連旗帶車」推落沙田中央公園的水池。稍後，示威者又將國旗從水池中取出，走到公園旁的城門河邊，再把國旗扔進河中。

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16:30 激進示威者破壞港鐵 防暴警到場

到約4時30分，和新城市廣場相連的港鐵沙田站，站內的閉路電視、購票機等被激進示威者破壞。同時，亦有一名男子懷疑被持不同意見人士追打，滿臉披血。大約在4時40分，一群防暴警進入沙田站內佈防，但未有追入商場內追捕激進示威者。

直至4時45分左右，港鐵於沙田站內作出廣播，指短時間內會關閉車站，出入口正落閘。港鐵亦同時宣布，由於有人大肆破壞車站設施，顧及乘客和員工安全，東鐵綫來回方向列車現時不停沙田站，沙田站暫時關閉。

港鐵沙田站落閘後，大約4時55分，在港鐵站戒備的防暴警察亦返回警車。激進示威者則退守新城市廣場，在中庭地面灑水、灑生油，令地面變得非常濕滑，並拆走商場內的鐵馬、遮筒等雜物，在商場和港鐵站之間設下防線。亦有多名激進示威者於新城市廣場內大肆破壞，多部顯示屏、玻璃等被毀，現場一片狼藉。

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17:30 激進示威者在商場外堵路縱火 警方武力驅散

約下午5時30分，有大批示威離開新城市廣場，往大會堂百步梯方向前進。有部份示威者帶走沙包、垃圾筒等物件，在商場外的源禾路設路障、放火。期間大批防暴警察到場，並快速行動，推倒幾名後撤中的示威者，並用胡椒噴霧制服多人，有示威者向防暴警掟石及水樽等其他雜物。

在下午約6時10分，示威者退至担杆莆街燒雜物，並向警方防線掟磚，防暴警於源禾路施放數枚催淚彈驅散。到6時16分，大批防暴警向示威者方向推進，並有速龍小隊成員出動，當時留在前線的激進示威者人數不多，人數、武力上皆有優勢的警方快速推進，再向新城市廣場外馬路放催淚彈。大批速龍小隊成員向不同方快速推進，包括沙田中央公園等，惟大多示威者經已向城門河對岸、大圍等方向四散。即大約6小時後，新城市廣場才恢復平靜。