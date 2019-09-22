【逃犯條例】大叔阻青年貼連儂牆釀推撞　途人勸交：唔好嚇親細路

《逃犯條例》引發的政治風波持續，有網民發起今天（22日）下午到九龍站和南昌站測試「交通壓力」，部份示威者下午在圓方商場聚集，傍晚6時許散去。 晚上8時許，圓方商場附近一條行人隧道連儂牆，一名含着牙籤的中年男子，疑因不滿數名身穿黑衣及戴口罩的年輕人張貼文宣，其間發生多次推撞，最後該中年漢的同行女士和其他途人介入勸交，雙方皆無人受傷。

含着牙籤的中年大叔（左二）疑不滿身穿黑衣及戴口罩的年輕人張貼文宣，其間多次推撞對方，隨後有途人及友人及時阻止。年輕人期間沒有還手。（鄺曉斌攝）

今日晚上8時許，《香港01》記者經過佐敦道近柯士甸站行人隧道連儂牆時，看見該名中年漢突然情緒激動，意圖撲向數名正張貼文宣的黑衣年輕人，與該中年漢的同行女士嘗試阻止，其間不斷高呼：「唔好打，走啊！」數名黑衣年輕人未有出手，有黑衣人嘗試分隔雙方勸交期間，亦被該名中年漢出手推撞，但未有還手。

該名中年漢意圖衝前時向黑衣人指罵：「嗱你唔好郁手，你哋喺度做咩啊，我唔俾你喺度搞！」有一名黑衣女子回應道：「我都係喺度住㗎，唔好郁手郁腳！」

隨後有途人加入阻止：「有小朋友喺度，唔好嚇親小朋友。」該名中年漢隨後被拉走，他離去時拋下一句：「冇家教！」