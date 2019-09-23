【9.21元朗示威】守護孩子成員被警拖後巷腳踢　口腔流血轉介腦科

上周六晚（21日）元朗警民衝突期間，警方在發射催淚彈後，於內街搜捕清場，並拘捕一名「守護孩子行動」。有網上片段顯示，該名成員被大批防暴警察拖入後巷及包圍，身旁的警員疑似用腳踢向他，惟成員當時疑失去意識，身體未有反應。其後多名警員用強光照射拍攝者鏡頭。 「守護孩子行動」的好鄰舍北區教會傳道人陳凱興今（23日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時，批評警方濫暴，「我們沒有主動襲擊或攻擊警方防線。事前亦很正常，但拘捕送院後，牙齒流血，及要轉介腦科。」目前該成員仍被拘留於上水警署。

數十名防暴警在後巷聚集，包圍一名黃衣男子。(網上片段截國)

近日網上流傳一段影片，有身穿黃背心的「守護孩子行動」成員，被警員拖入後巷，坐在一間車房的鐵閘旁，被約30至40名防暴警察包圍，其中一名警員疑似用腳提向成員至少一下。附近樓宇有人大叫：「阿sir唔好打！停手阿sir，影住你呀！」即有警員以電筒照向樓上，以強光照射拍攝者，並有人以粗言說︰「拍乜×嘢呀？」。

陳凱興表示，該名成員於周六晚在鳳攸北街以涉嫌襲警被拘捕，而事發時與陳基裘（陳伯）想了解在場被捕青年情况。他指，據現場消息及陳伯覆述，交涉期間警方一度撞向記者、該會成員，陳伯被推倒及遭噴射胡椒噴劑，並圍捕陳伯及該成員。及後陳伯被釋放，另一成員被捕。

警方昨日就元朗一帶事件曾發新聞公告，指元朗西鐵站附近一帶有人聚集及起哄，佔據馬路及縱火，有激進示威者向警車投擲汽油彈，車上警員的生命安全受威脅。

警方推進過程中，一度與「陳伯」陳基裘推撞，用胡椒噴霧噴射陳伯。（Jorge Silva／路透社）

陳凱興指，當時成員未有主動襲擊或攻擊警方防線，一直是關注現場青少年情況。而受傷成員其後被送往博愛醫院，目前仍在上水警署被拘留。他表示，經律師透露，該成員口腔流牙血，「但（事發時）我們一起時都沒有受傷，直到他被捕消失後，牙齒有問題，又要轉介腦科，相信是（警方）濫暴造成。