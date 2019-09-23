【9.22沙田】新城市亂局翌日仍見損毀痕跡　美心食肆設施待修復

反對修訂《逃犯條例》風波持續至今未息，有網民昨日（22日）在新城市廣場及連城廣場發起「和你shop」行動，期間有激進示威者破壞港鐵站和商場部分設施外，其中美心旗下多間食肆被貼上「777、支持高官警察」等標語。 《香港01》記者今日（23日）到新城市廣場視察，商場內遭示威者的破壞的部分設施如顯示屏等仍未維修，現以白色圍板圍封；同時有少量噴漆塗鴉等痕跡未完全清洗乾淨，惟所有商舖今日已照常營業。 另外，商場內多條電梯和升降機暫停使用，亦已被圍封，當中包括曾遭示威者淋水及掉雜物的中庭連接5樓和巴士總站的電梯，技術人員仍然維修。而部分停用電梯則貼上「節約能源，暫停使用」的告示。

近日捲入反修例風波的美心集團，成為昨日活動中，示威者狙擊的目標，集團旗下餐廳包括Simplylife、星巴克、潮庭及翠園等商舖外，被示威者貼滿「777、支持高官警察」等標語，亦有人在商場內高叫「美心黑心」口號。

亂局翌日，新城市廣場內的多家美心食肆正常營業，但仍未完成修復。其中美心旗下的中式酒樓潮庭，今日早上有數名中年男子清潔餐廳外玻璃，記者拍攝餐廳外貌期間，遭其中一名男子呼喝：「唔好俾我知你哋影到我，我即刻投訴你哋」，其後有另一身穿藍色恤衫的男子，上前與記者理論；兩所食肆今日均照常營業。

另一間美心旗下的餐廳Simplylife和Starbucks，在昨日的示威活動中亦被貼上貼紙，記者視察兩所餐廳已清理乾淨。餐廳今日照常營業，不乏食客進內光顧。

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而港鐵沙田站亦成為示威者攻擊目標，站內有閉路電視及購票機被破壞。至傍晚，有人於商場地面傾倒花生油等，並拆下多件雜物棄於地上，令地面變得非常濕滑；廣場內多部顯示屏亦被毀壞。

記者今日早上視察港鐵沙田站，站內所有商舖亦已照常營業。惟部分遭示威者破壞的設施，入閘機、售票機、站內指示和閉路電視等，均未能恢復運作，分別以黑色和灰色膠袋包裹住，並貼上「車站部份設施被破壞，暫時未能使用，我們會盡快將設施復修，感謝您的體諒」的告示，以示暫停使用。

惟有貼上「設施被破壞，未能使用」的入閘機，有乘客無視告示，仍能使用入閘機入閘。

▼9.22沙田新城市廣場衝突▼