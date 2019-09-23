女子無故向水晶店店東淋腐液　報告指其精神錯亂　判醫院令6個月

患有精神分裂的無業女子於去年4月，到深水埗西九龍中心一間水晶飾物店，聲稱因對方「老、肥、矮和醜」，而向男店東淋鏹水，翌月再打算重施故技時，被保安發現報警。她早前承認有意圖而淋潑腐蝕性液體、以及企圖淋潑腐蝕性液體導致他人身體受到嚴重傷害罪，其精神科報告顯示她精神分裂情況嚴重，加上吸毒令其精神錯亂，法官稱為幫助被告及保護社會大眾，今判處她接受醫院令6個月。

女被告吳麗芳在西九龍中心一水晶店內購買手鐲後，認為店主肥老矮醜，某日返店向店東淋腐液。(資料圖片)

被告吸毒亦令她精神錯亂

控方透露案中事主至今仍滴眼藥水，亦覺視力變差。法官判刑時指，被告吳麗芳（26歲）與事主並無恩怨，只因事主「老、肥、矮和醜」而犯案，故早前為她索取精神科及背景報告，報告顯示被告輟學工作後，開始吸食「K仔」，而精神狀態亦可能因而受影響，且吸食冰毒也會令她精神錯亂。

病情影響道德及自我判斷

法官指被告出現幻聽，聽到陌生人及神與她對話，但她仍不察覺自己出現精神分裂，需要繼續接受治療，而精神科醫生亦指被告精神分裂情況嚴重，影響她的情緒、道德及自我判斷。法官考慮到被告的情況及為保護社會大眾，決定判處她接受醫院令。

無故向店東淋腐液

案情指，被告於去年4月12日晚上近8時，帶上口罩、身穿黑衫和黑褲，走進西九龍中心一間水晶飾物店。她突然從環保袋取出玻璃樽，並向林姓男店東(56歲)淋腐液。林的面感痛楚，並嘗試追截被告但不果。他隨即到廁所洗臉，但雙眼仍感灼熱，其衣服更冒煙。林報案後，再到醫院求診。林因此留院4天，經檢驗發現眼皮受傷。

與事主並無私怨

被告同年5月6日再到西九龍中心，保安發現她衣著與水晶店東遇襲的疑犯相似並報警。被告被截停時，被搜出她的環保袋有一樽腐液。被告警誡下承認犯案，又認曾往事主的店舖購物，但與事主並無私怨。