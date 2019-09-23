【逃犯條例】喇沙書院學生校門連儂牆行動 宣傳五大訴求

反修例風波持續超過三個月，至今仍未平息。今（23日）再有學校發起校門連儂牆行動，香港眾志呼籲中學生今日放學後，以連儂牆方式裝飾校門、校門外欄杆，或在校門手持標語等，宣傳五大訴求。 其中記者於放學時間到位於九龍塘的喇沙書院觀察，有約40名同學響應行動，有參與同學希望讓校外人知道，中學生不是只會埋首讀書，亦會關心社會時事，並促請政府回應市民訴求。

今日（23日）有中學生發起校門連儂牆行動，喇沙書院有約40名同學響應。（盧翊銘攝）

記者約下午3時45分到喇沙書院門外觀察，大約40名學生響應行動，部分人戴上口罩 。同學於校門張貼文宣，寫上「香港人加油」、 「五大訴求、缺一不可」「721唔見人、831打死人」、「光復香港、時代革命」等標語。現場未見老師在旁 ，有的士司機駕車經過時向學生高呼「沒有暴徒」，同學隨即回應「只有暴政」。

中五柯同學希望，活動能令不理時事的同學有更深了解。（黃詠榆攝）

冀校外人知道 中學生亦十分關心社會現況

就讀中五的柯同學指，現已不只是修例風波，更延伸至警察濫權風波，影響到不少港人。他希望，活動能令不理時事的同學有更深了解。他又希望，每一個經過校外的人都知道，中學生亦十分關心社會現況，不只是埋首於讀書。

他自言是和理非，但「企得出嚟已經唔可以驚咁多，可能你補完習返屋企，都有成班速龍係地鐵站。721、831事件已證明驚都冇用。」他指，政府應思考暴力為何會升級，部分激進示威者付出也很多，希望「和理非」不要割席。他直言，整個政府班子需為此負責。

中六伍同學指，除非學校充許於校內設連儂牆，否則會繼續行動。（黃詠榆攝）

喇沙書院反修例關注組、中學生反修例關注組成員伍同學現就讀中六，他指發起活動還有額外一個目標，希望校方讓學生於校內設連儂牆，「如果校方一日唔回應訴求，咁我哋就會一直喺校外貼。」他指，校方現時暫未對校門連儂牆有任何回應。

中六生張同學則指，校內不能張貼連儂牆，遂同學在校外張貼，「全香港人都見到。」他指，內容皆是重申五大訴求。對於立法會議員何君堯上周六發起的「清潔行動」，他認為何是在剝削他人表達的自由，今日一班同學保障自己的自由，重新張貼文宣。

對於9月30日的第二次罷課行動，香港眾志主席林朗彥希望會有更多中學生參與。（盧翊銘攝）

香港眾志主席林朗彥亦有到場觀察，他指在第一次罷課行動後，有不少學生自發於小息、午膳時間籌備各類型的活動，如唱「願榮光歸香港」、高叫口號等。對於9月30日的第二次罷課行動，希望會有更多中學生參與。

至下午約5時35分有數名準備好垃圾膠袋的人員由學校步出，將校外的文宣、便利貼撕下。記者向橙色上衣女子查詢其身份時，她則指沒有回應，著記者「打返學校問」，又稱自己只是幫「弱勢社群」。約10分鐘，校外的文宣被全部撕掉。

自開學後，不少中學生都於校內發起反修例活動，包括罷課、築人鏈、設置連儂牆等。早前立法會議員何君堯發起清拆各區連儂牆，聲言「匡正校內校外學習環境」，因此有中學生發起今日放學後，以連儂牆方式裝飾校門、校門外欄杆，又或在校門手持標語等，宣傳五大訴求。