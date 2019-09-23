【逃犯條例】理大生涉藏汽油樽被拒保釋　控方指同類案增須阻嚇

反對修訂《逃犯條例》風波持續，前日（21日）旺角發生衝突，一名理大學生涉藏汽油樽、鎚仔及打火機燃料等物品，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，今（23日）於西九龍裁判法院提堂。控方稱同類型案件愈來愈多，須具阻嚇性作用，反對被告保釋，雖然辯方指被告需完成學業，惟裁判官亦指案情嚴重，拒絕被告保釋，把案件押後至12月2日再訊。

被告吳俊偉被控公眾地方管有攻擊性武器罪，在西九龍法院提堂。(資料圖片)

被告吳俊偉，22歲，他出庭時左額貼有紗布及不良於行，報稱學生，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於今年9月21日，在旺角彌敦道及太子道西交界的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個玻璃樽（樽口塞有一塊布）、一罐打火機燃料及一把鎚仔。

控方要求把案押後，以檢驗燃料、樽內物體、鐳射筆，及翻查閉路電視片段及電話記錄。

辯方指被告需完成學業

辯方稱被告為理工大學學生，需要完成學業，棄保潛逃機會低，願意以6000元擔保，並答應不到旺角警署附近。

裁判官羅德泉考慮案件性質嚴重及證據指向被告，拒絕被告保釋，於9月30日再申請保釋，案件押至12月2日再訊。辯方在庭上亦投訴，被告遭警員用警棍打傷左眼及雙腿。

事發時有過百人在旺角警署外聚集

據悉，當晚有過百名示威者在旺角警署門外聚集，警方於9時多驅散他們，被告逃跑期間被警員拘捕，搜身期間檢獲玻璃樽、鐳射筆、打火機燃料及行山杖等物品。

案件編號：WKCC3729/2019