【警方記者會】蒙面女警是「便裝警員」　警：未及取警察背心

周日（22日）旺角警署附近有示威者集結，其間一名疑蒙面女子手持伸縮警棍出沒，被質疑喬裝成示威者。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日（23日）在記者會確認，該名女子屬警務人員，但僅稱她是「便裝人員」。江指出，當時她正於旺角警署觀察現場情況，後來才加入及協助其他警員的拘捕工作。江又指，當時事態發展急速，故女子「未能及時取回警察背心穿著。」 此外，網上流傳圖片指一名疑似僑裝示威者的警員，在警車上取出裝備。江永祥說，該名人士的確是警員，而他當時身穿的「特別戰術小隊制服」(即速龍小隊)，「並無警員假裝示威者，喺警車上攞嘢。」

警察公共關係科高級警司江永祥（左）證實，昨日於旺角警署出沒的蒙面黑衣女子為旺角警區的警務人員，但僅稱她是「便裝警員」。（羅君豪攝）

蒙面女「便裝」執行職務

江永祥確認，昨日的蒙面黑衣女子是旺角警區的「便裝刑偵人員」。他指出，當時該女子於旺角警署附近執行職務，並負責觀察現場情況，以便警區作適當調配。

江永祥又說，警方其後清場，其他警員需制服及拘捕示威者，故該名女子隨即加入及提供協助，他直言：「由於事態發展比較急速，當時佢未有時間可以從佢嘅身上物品裡面，攞返個件警察背心出黎穿著。」但他同時強調，後來已有其他同事確認該女子的身份。

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承認有其他「便衣人員」在場

被問及警方昨日一共派出多少名臥底，以及是否有警員假扮成急救義工等，江永祥回應指，當時的確有其他「便衣人員」在場。不過，他稱人數及其工作內容屬於「行動細節」，故未能公開。