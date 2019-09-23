【警方記者會】落單警員遭搶槍　警：必用相應武力　後果自負

本港多區於過去周末再爆發多場警民衝突，警方曾在民居附近發射催淚彈和橡膠子彈等驅散示威者。￼其中周六（21日）元朗衝突中，有示威者曾意圖搶去警員佩槍。 警察公共關係科總警司謝振中在例行記者會中，作出最嚴厲的警告：「任何人企圖搶去警察的裝備或配槍，警員必定會使用相應的武力制止，後果自負。」 至於何謂「相應武力」，行動部警司方志堅則說，會按現場情況決定是否要開槍，因為警例第一個最重要考慮是保障自己及他人身體免受傷害，使用武力會顧及必要性及相稱性。

周末的「光復屯門公園」遊行演變成警民衝突，一名警員欲制服一名示威男子跌倒時被包圍襲擊，其中一人用雙手按住警員槍袋並拉扯疑欲搶槍。（資料圖片／李澤彤攝）

謝振中在記者會表示，周六（21日）有「暴徒」公然向警車投擲汽油彈，車上警員因認為當時生命受到嚴重威脅，故下車拔槍戒備。謝振中讚揚該警員「表現英勇克制、果斷俐落、合情合理」。而在警方作出驅散行動期間，他指警員被數十人「瘋狂毆打」，甚至有人伸手拉扯警員配槍，意圖搶槍。

謝：搶槍已由討論變實際行動

謝振中續言有人在網上分析如何可搶到警員佩槍，而相關言論已由討論變成實際行動，他在記者會上作出最嚴厲的警告，「任何人企圖搶去警察的裝備或配槍，警員必定會使用相應的武力制止，後果自負」。



警察公共關係科總警司謝振中表示指「任何人企圖搶去警察的裝備或配槍，警員必定會使用相應的武力制止，後果自負。」（羅君豪攝）

至於何謂「相應武力」，行動部警司方志堅則反問記者：「如果覺得汽油彈會令警員身體有嚴重傷害，咁想再問，有「暴徒」手持警槍，可以造成嘅後果會係點？」他指根據內部指引及警察通例，首要考慮是保障自己及他人身體免受傷害，使用武力時會考慮必要性和相稱性。

方：非有人拿槍便要開槍

方志堅亦指，並非有人拿著警槍，警方就會開真槍，往後的行動，亦會考慮對方是否向警員擎槍和警員現場判斷等因素，再決定使用武力。

方志堅表示，警方有向警員提供包括防搶槍的訓練，以避免警員日常執勤時遭搶槍，如有警員發現自己身體將受傷害，將武力升級是「理所當然」。他又提到，本港現時並無「搶警槍」的罪名，但仍可透過搶槍引致的罪行，包括襲警、搶劫和非法管有槍械，以及彈藥等罪名作出拘捕，而干犯搶劫屬相當嚴重的罪行，最高刑罰為終身監禁。

9.21屯門光復屯門公園遊行情況：

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另外，香港警察隊員佐級協會主席林志偉今日（23日）亦向會員發信，他指「警槍是執勤的第二生命」，搶槍即威脅警察生命，續言「只要你踏出這一步，我們將在別無選擇下做出唯一且必須的決定」。