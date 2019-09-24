【逃犯條例】陳凱興：被警踢義工獲釋　對警「黃色物件」論感氣憤

一名「守護孩子行動」成員在元朗被捕後，被指疑遭多名警員帶到後巷毆打；警方昨在記者會回應稱，根據網上片段只見到「黃色物件」（Yellow Object）。 當晚在場的好鄰舍北區教會堂主任陳凱興透露，當事人已獲保釋並歸家休息，批評警方以黃色物件形容當事人是「當人唔係人」，令人氣憤。他透露或循法律途徑跟進及向警方正式投訴，呼籲目擊事件、有拍到相關片段的市民聯絡提供協助。

新界北總區警司（行動）韋華高（Vasco Gareth Llewellyn Williams）早前回應有片段拍攝到有被捕人士被警員以腳踢對待時，聲稱只見到警員踢向黃色物件（Yellow Object）。（資料圖片／羅君豪攝）

上周六（21日）是7.21元朗無差別攻擊兩個月，大批群聚到元朗靜坐表達不滿，事後演變成警民衝突，當中一名「守護孩子行動」成員，在元朗鳳攸北街被捕後，懷疑被多名警員帶到後巷毆打、「包圍腳踢」。

當晚在場的好鄰舍北區教會堂主任陳凱興強調，警方於昨日記者會上以黃色物件（yellow object）形容涉事人，有關說法錯誤。他批評警方「濫用私刑好過分」，強調成員均對警方說法感氣憤「嬲到癲」、認為警方「當人唔係人」。

陳凱興透露，當事人昨日已獲保釋並回家休息。他引述當事人家屬稱，指當事人現時清醒能如常走動，但相信其面對的精神壓力大於身體創傷。被問到當事人是否得悉警方以「黃色物件」形容他，陳凱興直言「暫時未問到」，估計當事人未必知道有關言論。

陳批評，事後曾向多名街坊了解事發經過，從影片中亦聽到有人大叫「警察唔好打人」，相信不少人均目撃事件。他呼籲有相關消息及影片的市民聯絡他們，又指會考慮循法律途徑跟進、以及向警方正式投訴。