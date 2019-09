【警方記者會】被指踢守護孩子義工　警稱只見踢向Yellow Object

上周六(21日)為元朗721無差別打人事件二個月,不少示威者前往元朗靜坐示威,最後事件演變成警民衝突,當晚「守護孩子行動」成員及陳伯於鳳攸北街,了解警方為何截查青年時,一名「守護孩子行動」成員被帶走,網上有片段拍到,一名身穿「守護孩子」背心男子在後巷倒地,被防暴警包圍,其間有警作出疑似踢腳動作。該男子涉襲警被捕。 新界北總區警司(行動)韋華高今日於記者會上稱,在周六鳳攸北街的影片,只見到警員踢黃色物件(Yellow Object),但該片段並不清晰,他們不知道這是甚麼物件。他又指,有另一影片見到警員沒有襲擊任何人,不認為警員會愚蠢至在眾目睽睽下襲擊人。

有片段顯示警方疑用腳踢被捕人士。

昨晚,好鄰舍北區教會在facebook確認有一位「守護孩子行動」成員於鳳攸北街以涉嫌襲警被捕。今早,好鄰舍北區教會堂主任陳凱興稱,成員仍被扣留,律師與他取得聯絡,目前他身體狀況良好,惟口腔及牙齒流血。

陳伯擔心被捕成員 上水警署外靜坐

據了解,被捕人士扣留於上水警署。今日下午2時半,「守護孩子行動」成員陳伯前往警署要求警方放人,惟陳伯的要求,得不到警方正視。陳伯事後轉至警署外靜坐。陳伯表示,很擔心被捕成員,因「隊友多一分鐘留係到,就多一份危險。」陳伯稱,希望靜坐能向警方施壓,令他盡快放人。有約20人到場陪伴陳伯。黃昏時份,有警員向陳伯透露,涉案男子較早前經已獲釋。

陳伯表示,很擔心被捕成員,下午前往上水警署外靜坐。(林振華攝)

就有片段影到被捕人士當時於後巷位置,被約30名防暴警包圍,當時他倒在地上, 一名防暴警員疑向他作出踢腳的動作。新界北總區警司(行動)韋華高於記者會上稱,周六鳳攸北街有影片見到警員在踢一件黃色物件,但他們不知道這是甚麼物件。韋華高表示,網上有另一段較清楚的片段,拍攝到整過件過程,片段見到警員沒有襲擊任何人,因此並不知道踢人片段來源及始未,呼籲拍片者可提供影片,聯絡警方作出調查。

不相信警員會愚蠢至在眾目睽睽下襲擊人

韋華高又指出,網上流傳的鳳攸北街後巷片段「out of focus」(失去焦點),不能見到是人?是背包?還是背心,警方有片段證明沒有襲擊人,但要將兩條影片對比,因此警方呼籲拍片者聯絡警方。當記者再次查問為何以「黃色物件」來形容時,他再次解釋,因為網上所見到的片段「very unfocused」(非常不對焦),惟他很快見到另一片段沒有顯示襲警。韋華高稱,現時四處均有攝影機,不認為警員會如此愚蠢,在眾目睽睽下襲擊一個受到關注的人。 (Do you thing any police officer would be that stupid to assault someone under attention? I don’t think so.),雖然「七警」案是其中一個案件,「五年前有,但不是現在。」

至於為何當時有大批防暴警在後巷位置,韋華高表示,當時有3名人士被帶至後巷,經過查問後,其中兩人被釋放,另一身穿黃色衣服的人士,他涉嫌於防線內襲擊警員被捕。韋華高表示,他多次推撞警員,被捕時以右手推警員,他不是因為叫喊口號被捕,而是襲警被捕。

涉襲警被捕

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥則澄清指,警方當時在鳳攸北街截查兩人,同時有一名48歲男子涉襲警,由於現場有人叫囂及衝擊警方防線,為安全及私隱起見故將他們帶入後巷搜身調查,發覺截查的兩人無可疑後就釋放,涉襲警的被捕人報稱不適,送院期間清醒。至於有錄像拍下過程,江稱影片無展示事件始末,未能反映當時情況,警方至今亦未收到投訴。

警方稱片段中只見踢向yellow object(黃色物件。)

新界北總區警司(行動)韋華高否認警員有襲擊被捕人士。(陳浩然攝)

查看另一網上流傳片段,片段中的防暴警較另一片段的冷靜,他們查看被捕人士的情況,並將他扶至路邊,令被捕人士可倚在牆上。相信片段與另一條片段的拍攝時間並非同一時段。