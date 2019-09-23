【警方記者會】被指踢守護孩子義工　警稱只見踢向Yellow Object

上周六（21日）為元朗721無差別打人事件二個月，不少示威者前往元朗靜坐示威，最後事件演變成警民衝突，當晚「守護孩子行動」成員及陳伯於鳳攸北街，了解警方為何截查青年時，一名「守護孩子行動」成員被帶走，網上有片段拍到，一名身穿「守護孩子」背心男子在後巷倒地，被防暴警包圍，其間有警作出疑似踢腳動作。該男子涉襲警被捕。 新界北總區警司（行動）韋華高今日於記者會上稱，在周六鳳攸北街的影片，只見到警員踢黃色物件（Yellow Object），但該片段並不清晰，他們不知道這是甚麼物件。他又指，有另一影片見到警員沒有襲擊任何人，不認為警員會愚蠢至在眾目睽睽下襲擊人。

有片段顯示警方疑用腳踢被捕人士。

昨晚，好鄰舍北區教會在facebook確認有一位「守護孩子行動」成員於鳳攸北街以涉嫌襲警被捕。今早，好鄰舍北區教會堂主任陳凱興稱，成員仍被扣留，律師與他取得聯絡，目前他身體狀況良好，惟口腔及牙齒流血。

陳伯擔心被捕成員 上水警署外靜坐

據了解，被捕人士扣留於上水警署。今日下午2時半，「守護孩子行動」成員陳伯前往警署要求警方放人，惟陳伯的要求，得不到警方正視。陳伯事後轉至警署外靜坐。陳伯表示，很擔心被捕成員，因「隊友多一分鐘留係到，就多一份危險。」陳伯稱，希望靜坐能向警方施壓，令他盡快放人。有約20人到場陪伴陳伯。黃昏時份，有警員向陳伯透露，涉案男子較早前經已獲釋。

陳伯表示，很擔心被捕成員，下午前往上水警署外靜坐。（林振華攝）

就有片段影到被捕人士當時於後巷位置，被約30名防暴警包圍，當時他倒在地上， 一名防暴警員疑向他作出踢腳的動作。新界北總區警司（行動）韋華高於記者會上稱，周六鳳攸北街有影片見到警員在踢一件黃色物件，但他們不知道這是甚麼物件。韋華高表示，網上有另一段較清楚的片段，拍攝到整過件過程，片段見到警員沒有襲擊任何人，因此並不知道踢人片段來源及始未，呼籲拍片者可提供影片，聯絡警方作出調查。

不相信警員會愚蠢至在眾目睽睽下襲擊人

韋華高又指出，網上流傳的鳳攸北街後巷片段「out of focus」（失去焦點），不能見到是人？是背包？還是背心，警方有片段證明沒有襲擊人，但要將兩條影片對比，因此警方呼籲拍片者聯絡警方。當記者再次查問為何以「黃色物件」來形容時，他再次解釋，因為網上所見到的片段「very unfocused」(非常不對焦)，惟他很快見到另一片段沒有顯示襲警。韋華高稱，現時四處均有攝影機，不認為警員會如此愚蠢，在眾目睽睽下襲擊一個受到關注的人。 (Do you thing any police officer would be that stupid to assault someone under attention? I don’t think so.)，雖然「七警」案是其中一個案件，「五年前有，但不是現在。」

至於為何當時有大批防暴警在後巷位置，韋華高表示，當時有3名人士被帶至後巷，經過查問後，其中兩人被釋放，另一身穿黃色衣服的人士，他涉嫌於防線內襲擊警員被捕。韋華高表示，他多次推撞警員，被捕時以右手推警員，他不是因為叫喊口號被捕，而是襲警被捕。

涉襲警被捕

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥則澄清指，警方當時在鳳攸北街截查兩人，同時有一名48歲男子涉襲警，由於現場有人叫囂及衝擊警方防線，為安全及私隱起見故將他們帶入後巷搜身調查，發覺截查的兩人無可疑後就釋放，涉襲警的被捕人報稱不適，送院期間清醒。至於有錄像拍下過程，江稱影片無展示事件始末，未能反映當時情況，警方至今亦未收到投訴。

警方稱片段中只見踢向yellow object（黃色物件。）

新界北總區警司（行動）韋華高否認警員有襲擊被捕人士。（陳浩然攝）

查看另一網上流傳片段，片段中的防暴警較另一片段的冷靜，他們查看被捕人士的情況，並將他扶至路邊，令被捕人士可倚在牆上。相信片段與另一條片段的拍攝時間並非同一時段。