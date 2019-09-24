【逃犯條例】市民快閃太古廣場唱國歌、喊口號　揮動手機式國旗

反對《逃犯條例》修訂風波至今未平，香港各區發生多場示威衝突，近日有市民於各大商場以快閃方式唱歌、叫口號，以表訴求。今日（24日）有網民號召下午1時，於太古廣場中庭發起「高唱國歌，香港加油」活動。過百名手持國旗的人士高叫「撐警察、反暴力」、「除口罩」和「祖國生日快樂」等口號，並揮動國旗；有反修例人士到場，高叫「光復香港，時代革命」口號。

有網民號召今日下午一時，在太古廣場中庭唱國歌和歌頌中國的歌曲，並高叫愛國相關的口號。記者中午12時40分左右到達現場視察，發現太古廣場中庭多處擺放「請勿坐在地上，多謝合作」的告示，多名身穿反光衣的保安人員在商場各樓層和中庭巡邏，嚴陣以待。￼

過百名響應活動的參加者，在太古廣場中庭高叫「撐警察、反暴力」、「祖國生日快樂」，以及「中國香港加油」等口號，並唱出《國歌》、《中國人》和《歌唱祖國》三首歌曲；他們佔據商場中庭、二樓、三樓位置，並揮動國旗和顯示有國旗影像的「手機式」國旗，行動歷時9分鐘。

活動期間，有反修例人士加入，並與在場人士隔空喊口號，高叫「光復香港、時代革命」。兩方陣營人士一度隔空呼喊各自的口號，下午1時15分左右，雙方人士陸續散去。