【逃犯條例】舉英國旗、唱英國歌赴英領館請願　葉劉：不知羞恥

有反修例人士昨天(15日)到英國駐港領事館請願,指摘北京違反《中英聯合聲明》,要求英國政府就中國違反《中英聯合聲明》的行為採取行動,期間有人高唱英國國歌。新民黨主席、行會成員葉劉淑儀今天以《無知戀殖者,醒醒吧!》撰文,批評上述行為無知和可笑,令她感到啼笑皆非。 對於有請願人士高呼「God saves the Queen, UK saves Hong Kong(英國拯救香港)」等口號、高唱英國國歌、揮動英國旗及龍獅旗,葉劉怒斥這些請願人士「不知羞恥」。

逾千人在今午12時到位於金鐘的英國駐港領事館請願,期間高叫「One Country Two Systems is dead(一國兩制已死)」等口號。(歐嘉樂攝)

葉劉淑儀指出,有市民昨天到英國領事館請願,她提到請願人士指摘北京違反《中英聯合聲明》,更高叫「One Country Two Systems is dead(一國兩制已死)」、「God saves the Queen, UK saves HONG KONG(英國拯救香港)」等口號,不時高唱英國國歌、揮動英國旗及龍獅旗等,要求英國拯救香港和促英國政府針對中國破壞「中英聯合聲明」採取行動,葉劉形容請願人士的要求「荒謬」,批評行為「無知和可笑」,令她感到啼笑皆非。

她解釋指,她不知道請願人士所指摘北京違反《中英聯合聲明》哪一部分,指若他們抗議中央沒有在香港落實「雙普選」,「《中英聯合聲明》中無論是聲明本身或附件一(其內容是「中華人民共和國政府具體說明」)都沒有提及雙普選。」葉劉又指,在普選行政長官上,政府曾在2015年提出方案,但方案被否決,否則全港市民已可在2016年普選行政長官,她斥部分人指責北京違反《中英聯合聲明》承諾的說法根本毫無事實根據,「完全不明所以」。



對於有請願人士高呼「God saves the Queen,UK saves HONG KONG(英國拯救香港)」等口號、高唱英國國歌、揮動英國旗及龍獅旗,葉劉怒斥這些請願人士「不知羞恥」。她質疑請願人士或許不知道英國於第二次世界大戰後國勢日衰,大英帝國瀕臨瓦解,英國人早已部署撤離香港,「並不斷修改移民條例以及國籍法例,使其殖民地子民不可以到英國定居。」

她又說,對於部分香港人仍抱有戀殖心態,此刻仍對英國搖尾乞憐,令她感到十分羞恥,至於請願人士希望促請英國政府給予BNO持有人擁有居英權,葉劉認為這是絕不可能,「如果要將BN(O)持有人轉為BC(British citizen, 英國公民)的地位,則需要經過立法,現時英國已就脫歐問題弄至焦頭爛額,可說是『七國咁亂,自身難保』,根本不可能有政黨支持立法,由此可見這些戀殖者的無知。」