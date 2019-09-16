【逃犯條例】舉英國旗、唱英國歌赴英領館請願　葉劉：不知羞恥

有反修例人士昨天（15日）到英國駐港領事館請願，指摘北京違反《中英聯合聲明》，要求英國政府就中國違反《中英聯合聲明》的行為採取行動，期間有人高唱英國國歌。新民黨主席、行會成員葉劉淑儀今天以《無知戀殖者，醒醒吧！》撰文，批評上述行為無知和可笑，令她感到啼笑皆非。 對於有請願人士高呼「God saves the Queen, UK saves Hong Kong（英國拯救香港）」等口號、高唱英國國歌、揮動英國旗及龍獅旗，葉劉怒斥這些請願人士「不知羞恥」。

逾千人在今午12時到位於金鐘的英國駐港領事館請願，期間高叫「One Country Two Systems is dead（一國兩制已死）」等口號。（歐嘉樂攝）

葉劉淑儀指出，有市民昨天到英國領事館請願，她提到請願人士指摘北京違反《中英聯合聲明》，更高叫「One Country Two Systems is dead（一國兩制已死）」、「God saves the Queen, UK saves HONG KONG（英國拯救香港）」等口號，不時高唱英國國歌、揮動英國旗及龍獅旗等，要求英國拯救香港和促英國政府針對中國破壞「中英聯合聲明」採取行動，葉劉形容請願人士的要求「荒謬」，批評行為「無知和可笑」，令她感到啼笑皆非。

她解釋指，她不知道請願人士所指摘北京違反《中英聯合聲明》哪一部分，指若他們抗議中央沒有在香港落實「雙普選」，「《中英聯合聲明》中無論是聲明本身或附件一(其內容是「中華人民共和國政府具體說明」)都沒有提及雙普選。」葉劉又指，在普選行政長官上，政府曾在2015年提出方案，但方案被否決，否則全港市民已可在2016年普選行政長官，她斥部分人指責北京違反《中英聯合聲明》承諾的說法根本毫無事實根據，「完全不明所以」。



對於有請願人士高呼「God saves the Queen，UK saves HONG KONG（英國拯救香港）」等口號、高唱英國國歌、揮動英國旗及龍獅旗，葉劉怒斥這些請願人士「不知羞恥」。她質疑請願人士或許不知道英國於第二次世界大戰後國勢日衰，大英帝國瀕臨瓦解，英國人早已部署撤離香港，「並不斷修改移民條例以及國籍法例，使其殖民地子民不可以到英國定居。」

她又說，對於部分香港人仍抱有戀殖心態，此刻仍對英國搖尾乞憐，令她感到十分羞恥，至於請願人士希望促請英國政府給予BNO持有人擁有居英權，葉劉認為這是絕不可能，「如果要將BN(O)持有人轉為BC(British citizen, 英國公民)的地位，則需要經過立法，現時英國已就脫歐問題弄至焦頭爛額，可說是『七國咁亂，自身難保』，根本不可能有政黨支持立法，由此可見這些戀殖者的無知。」