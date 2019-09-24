地盤工涉泳池非禮7女童　事主C形容被告臉有皺紋　碰胸數秒不縮手

地盤工涉在將軍澳游泳池游泳非禮7名習泳女童案，今（24日）在九龍城裁判法院續審。女童B及C作供，並分別稱遭被告摸左臀及右胸，其中女童C供稱，留意到被告在她前面緩慢地游，並形容被告臉上有皺紋，同時亦記得他所穿泳褲的款式，她指當時除被告外，泳線無泳隊以外的人，又深信被告非意外觸碰到她，因為若是不小心碰到的，會即刻縮，但被告卻停留了數秒。

被告楊運華否認在將軍澳泳池非禮7名女童。（馮家淇攝）

被告楊運華，49歲，報稱地盤工人，被控7項非禮罪。控罪指，被告於2019年6月21日在將軍澳游泳池非禮女童A至G，該7名女童年齡為8至13歲。

13歲的女童B透過視像系統作供，稱被告在她游泳期間，「揸」了一下她的左臀。B受驚回到池邊向教練投訴，教練告訴救生員，由救生員提醒被告注意行為。

女童C指被告一直緩慢地游

10歲的女童C稱，當晚她在泳線來回游泳，被告一直在她前面緩慢地游，她繞過被告時候，覺「有啲嘢掂到右邊胸部」。她未有即時停下，但曾回望後面數秒，當時她與被告相距一米。

C上水後，看到女童A及B向教練投訴遭觸摸，教練叫所有隊員上水，並離開主池範圍，詢問她們有否被非禮，C才說自己被摸胸。C接受辯方盤問時，表示向後望時記住被告樣子及泳褲款式，形容被告臉上有皺紋，當時泳線沒有其他非泳隊的人，認為身後的人及觸摸她的是同一人。她又指被告非意外觸碰，並說：「如果係唔小心，摸完會即刻縮，但佢停留咗幾秒。」

案件編號：KCCC2078/2019