裝修工向女友10歲女兒提性事　脫褲叫女童親下體　裁3項非禮罪成

裝修工人前年在當時女友的寓所過夜，與對方及其10歲女兒同床而睡時，涉多次捉女童的手放入他的褲內手淫，又在女童面前脫下褲子，並叫親其下體等。裝修工早前否認三項非禮罪受審，案件今（12日）在九龍城法院裁決。裁判官形容事主母親供稱忘記女兒說過甚麼感奇怪，認為無損事主口供的可信性，裁被告3項非禮罪成，把判刑押後至本月26日，以待索取背景報告，期間被告還柙，官明言勢必判監。

38歲姓葉的被告在九龍城法院否認3項非禮其女友女兒的罪名。(資料圖片)

被告39歲姓葉，裝修工人，被控於2017年3月至8月期間，三度猥褻侵犯女童X。根據雙方承認事實，被告在上述時間為X母的男友，有時會在女方住所過夜，三人同床而睡。兩人現已分手。

X母供稱忘記女兒說過甚麼

裁判官指，控方須證明被告曾作出指控行為，並且是出於猥褻意圖。他信納事主X的證供，指其清晰合理，沒有誇大。至於早前作供時仍與被告是情侶的X母，裁判官決定拒絕信納其供詞，並指她常迴避問題、不盡不實。X母作供時多次聲稱忘記女兒說過什麼，裁判官形容這令人驚訝。

用手及拳頭比喻生殖器官

裁決官亦拒信納被告的證供，指出他的書面供詞與庭上的作供有多處出入。被告曾指，被X問及如何「生bb」時，用手及拳頭比喻生殖器官，但庭上作供則否認曾作此舉。此外，被告對於何時認識X母的說法也前後不一。

被告捉事主手摸其勃起的下體

案情指，被告在床上突然捉住X的手，「一步一步咁擺落私人部位」。次日早上，被告又在床上對X說起交歡之事，期間抬起下身示範。他又脫褲問X要不要親其私處，「當好似雪條咁」。X拒絕後，被告把她的手摸向勃起的下體。X當晚睡覺時暗中觀察，看到被告再次以同樣方式猥褻她。社工同年9月與X會面得知此事，報警揭發。

案件編號：KCCC821/2019