男護聲稱為試迷姦水成效　賓館迷姦女網友　同行友人否認參與受審

註冊男護士聲稱出於好奇而購買迷姦水，並在女網友身上作試驗，發現女網友有反應後，與友人把網友帶往賓館，並涉嫌在友人面前強姦女方。男護士今（24日）於高等法院承認迷姦等罪名，案情指他在女事主失去知覺後曾摸其胸及大腿，之後他稱在強烈慾望下強姦了事主，他又自稱也試過服用該迷姦水，惟未覺有異樣，才找事主作測試。 至於曾協助男護把女事主送到賓館的男子，則否認一項協助及教唆強姦罪，並稱有叫男護士停手，其案件今（24日）在高等法院開審。

被告陳衍韶否認協助及教唆強姦罪，在高等法院受審。(資料圖片)

被告楊贊霖，33歲，案發時任職護士；楊承認一項強姦罪及一項施用藥物以獲得或便利作非法的性行罪，指他於2017年10月18日在土瓜灣某公園對女事主X下藥，意圖使她神志不清或軟弱無力，以使任何人得以與該她作非法的性行為；及於同日在附近賓館強姦當時29歲的女事主X。

另一被告陳衍韶，34歲，案發時任職病人服務助理，則否認一項協助及教唆強姦罪。法官稱會待陳的審訊完結後，才對楊判刑。

女事主喝下葡萄汁後情緒高漲

案情指，楊與X約於10年前在Facebook認識，至2016年X向他諮詢醫療問題才多了聯絡。案發當日，X應邀在傍晚近7時見面，喝了楊遞來的葡萄汁後情緒高漲，猶如醉酒。她感到四肢無力、記憶模糊，之後陷入半昏迷狀態，但記得陳其後出現，並協助被告帶她到附近賓館。

致電事主母到賓館接走女兒

9時多，楊致電事主母親稱X醉倒，並叫X母接X回家。X母抵達後發現女兒躺在房間的地上，失去意識；惟楊著她不要報警，指X翌日便會醒來。X母堅持送院，事主於凌晨4時終恢復意識。楊同日被捕，警誡下聲稱只曾非禮，但沒有強姦X。

把「乖乖水」倒入葡萄汁

楊在之後的警誡會面承認，在公園聊天時，把俗稱「乖乖水」的迷姦水倒入事前買下的葡萄汁。他指，X喝後表示疲倦，遂建議送她回家，原本相約楊吃晚飯的陳也來到公園，便幫忙楊送X到賓館。

楊稱有強烈慾望而強姦X

楊指在房內摸X的胸部及大腿，並叫打算離開的陳留下，對方因而逗留了一會。楊解釋，入賓館前購買安全套是打算與女友使用，並非為了和X發生關係。惟友人離開後，他突生強烈的慾望並強姦了X。

楊續道，出於好奇而用微訊從內地購買3支「乖乖水」，每支約2毫升。他聲稱親自嚐過輕量但未見異樣，便決定在X身上試試。

向友人發「有嘢食」訊息

另一案件的被告陳衍韶被捕後在警誡下表示只目睹友人在賓館房間強姦女子，但他沒有犯案。陳後來接受調查時謂，傍晚6時收到楊稱「有嘢食」的訊息，之後在公園看到他和似是醉酒的女子一起，楊透露對她下了藥。陳供稱曾勸阻楊不要撫摸及強姦女方，並指他當時亦被嚇倒、不知所措。

控方在指控陳的開案陳詞指，陳知悉事主被下藥後，仍協助帶她往賓館，證供亦顯示他知道朋友意圖強姦，並認為他逗留了約45分鐘，屬鼓勵犯案，不相信他曾勸阻；而即使曾有勸告，被告也沒有以報警等方式實際地阻止對方。

聆訊下午繼續。

案件編號：HCCC152-3/2019