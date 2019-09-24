醫護助理涉助男護士迷姦　被告稱收「有嘢食」訊息　以為相約嫖妓

男護士認曾用果汁迷姦女網友，曾助男護士扶女事主到賓館的一名醫護助理，否認協助及教唆強姦，案件今午（24日）在高等法院續審，控方播出被告與警方錄取的警誡口供，被告稱他與男護士在東區醫院工作時認識，二人更曾一同嫖妓，案發當天收到男護士的訊息指「有嘢食」，他以為對方指「去叫雞」。

被告陳衍韶否認協助及教唆強姦罪，在高等法院受審。(資料圖片)

被告陳衍韶，34歲，案發時為醫護助理，他否認一項協助及教唆強姦罪，指他於2017年10月18日，在土瓜灣某賓館協助及教唆楊贊霖（33歲，男護士）強姦當時29歲的女子X。楊承認一項強姦罪及一項施用藥物以獲得或便利作非法的性行罪。

事主因母患病故與楊聯絡

現年31歲的事主X庭上供稱，在10年前於Facebook加了楊為好友，因母親患病，2016年起與楊多了聯絡。她形容楊解答了很多問題，心存感激。她曾答應母親情況好轉便一起吃飯，故當日與楊見面。

楊在果汁加水曾轉身

她又提到，楊在便利店提議她買果汁，但她最後買了一瓶水。兩人在公園聊天時，楊突然取出一罐果汁，聲稱特意買給她。她憶述楊開罐時側身向另一邊，之後又指：「加咗水飲會好啲。」再次轉身加水。事主稱喝過後一會便「好似瞓著咗咁」，但記得另一男子出現。她後來在認人手續認出該男子是被告陳衍韶。

陳稱見到楊與事主發生性行為

庭上透露，陳被捕後在警誡下曾說：「我冇強姦過個女仔，但係我見到楊贊霖同個女仔發生性行為。」他其後續在警誡供詞透露，他於2015年入職東區醫院，楊約在半年後亦轉到同一間醫院工作，兩人因共事而認識。

案發當日收到楊傳來「有嘢食」的短訊，因以往兩人曾一起嫖妓，故以為該訊息意指「去叫雞」。

楊透露曾對事主下藥

陳稱他當日按楊的指示，約於傍晚6時抵達土瓜灣某公園，見到楊正扶著一名半醒狀態的陌生女子，陳形容：「個女仔都幾醉下。」他指，楊叫他幫忙扶著事主，又致電賓館開房，亦曾透露對事主下了藥。

聆訊明續。

案件編號：HCCC152/2019