沙田芒果古樹受真菌感染　康文署：存倒塌風險　決定移除

康文署今（24日）移除沙田牛皮沙街一棵已枯萎的古樹名木，以保障公眾安全。該古樹名木是一棵芒果樹，康文署今年2月確定該樹受真菌感染，採取風險緩減措施後，仍有潛在倒塌風險，經諮詢後，決定移除。

康文署發言人重申，署方會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的改善方案下，才會考慮移除有問題的樹木。