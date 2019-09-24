沙田芒果古樹受真菌感染　康文署：存倒塌風險　決定移除

撰文：陳淑霞
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康文署今（24日）移除沙田牛皮沙街一棵已枯萎的古樹名木，以保障公眾安全。該古樹名木是一棵芒果樹，康文署今年2月確定該樹受真菌感染，採取風險緩減措施後，仍有潛在倒塌風險，經諮詢後，決定移除。
康文署發言人重申，署方會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的改善方案下，才會考慮移除有問題的樹木。
康文署今（24日）移除沙田牛皮沙街一棵已枯萎的古樹名木。據《古樹名木冊》顯示，這棵芒果樹於2004年獲登記。（康文署《古樹名木冊》圖片）
該芒果樹於《古樹名木冊》內的編號為LCSD ST／2。康文署今年2月確定該樹受真菌感染，隨即採取風險緩減措施，包括清理樹冠及施放殺菌劑等，但樹木健康仍然不斷惡化，樹幹底部明顯腐爛。
康文署遂於6月聯同發展局綠化、園境及樹木管理組（管理組）實地檢查該樹，確定樹木已經枯萎，雖未有即時危險，但有潛在倒塌風險。署方隨即諮詢沙田區議會有關移除該樹的意見，並沒有收到反對意見。管理組亦已知會城市林務諮詢小組移除該樹的建議。為保障公眾安全，康文署今日移除該樹。
政府在樓宇密集區的未批租政府土地或鄉村地區的旅遊景點，物色了五百多棵古樹名木，編入名冊作優先保護。（康文署《古樹名木冊》截圖）