申訴署調查︰斬般咸道兩古樹「非無理」　惟決策透明度不足引錯愕

地政總署於去年5月移除香港大學鄧志昂樓前的兩棵細葉榕樹，事件引起爭議。申訴專員公署今日（19日）公布有關主動調查結果，指當局多個樹木專家認為兩樹有倒塌風險，卻無可行的緩減措施。公署認為，從行政角度而言有關決定並非無理，不過有關決定令不少人感到突然和錯愕，反映地政總署及樹木辦未能有效發揮「敏感度分析」的機制，包括雖有在區議會上提出移除建議，但無提出具體日期，卻在會議後三天便作出移除行動。 申訴專員公署建議，政府當局在可行的情況下，開誠布公地向公眾及有關持份者提供詳細資料，以進一步增強決策的透明度。

香港大學鄧志昂樓前兩棵樹齡逾80年的細葉榕結構不穩定、健康情況差，地政總署決定移除。（資料圖片／羅君豪攝）

曾為兩樹評估6次 無法解除倒塌風險

調查結果指，資料顯示，地政總署決定移除兩樹之前，曾護養兩樹並評估了6次，惟兩樹的健康和結構持續惡化，雖說曾探討不同的緩減措施，包括修剪方案、使用藥物、安裝鋼索或支撐架及移植兩樹，但認為皆不能解除兩樹的倒塌風險。地政總署、樹木辦、發展局的「城市林務諮詢小組」意見一致。

申訴專員公署認為，地政總署決定移除兩樹，從行政角度而言並非無理。而該署、樹木辦及民政總署在移除兩樹之前，已按既定機制及程序進行「敏感度分析」和通報中西區區議會。

區議會後三天斬樹 申訴專員：令人感到突然

不過，地政總署及樹木辦在區議會上，只建議盡快於颱風季節前移除，並無提出具體日期，卻在會議後三天便移除，「這確仍會令人感到突然。」公署認為，地政總署若能於會議前掌握好決定工程日期的所需資料，並提出建議移除日期及相關理據，讓會議能預先知悉以詳細討論，則可進一步增加整個決策的透明度和可預料性。