【沙中線】禮頓專家質疑鑿石屎驗鋼筋缺隨機性　有區域無驗

港鐵沙中線工程被揭連串醜聞，政府設獨立調查委員會，今日（24日）聆訊繼續。代表委員會的資深大律師Ian Pennicott引述專家證人的供詞，質疑港鐵早前抽驗鋼筋接駁情況的全面評估策略，並沒有足夠的隨機性，而且欠缺站內A區位置。

港鐵沙中線紅磡站擴建工程屢現施工及文件缺失醜聞。（資料圖片）

因應紅磡站工程涉剪鋼筋醜聞，去年港鐵宣布開展全面評估策略，抽驗鋼筋接駁情況，如扭入螺線帽少於37毫米，又或多於兩個絞牙露出，即屬不及格。

今日上午聆訊由港鐵沙中線土木工程（南北線）項目經理吳偉亨作供。Pennicott引述禮頓委聘的獨立統計專家Barrie Wells，指工程有175幅連續牆，當中有帽樑鋼筋接駁的有62幅，比例約為3比1；惟抽樣的90個樣本中，有帽樑的僅為7個，比例為12比1。Wells質疑，比例相差過大，抽樣過程或有問題。

Pennicott又指，抽樣樣本應涉及站內A、B、C及HKC區，惟最終沒有從A區抽出樣本。代表禮頓的資深大律師石永泰亦提到，雖A區沒有被抽出樣本，卻仍推算有68%的不達標率。吳偉亨表示，沒有參與抽樣過程，但強調A區在抽樣範圍，並尊重統計學推算。

聆訊又透露，根據政府的檢驗標準，需扭入螺線帽37毫米，方為及格，而有帽樑連續牆的螺絲帽接駁不及格，為68.3%；不過如以港鐵聘請的顧問奧雅納的32毫米標準，不及格率則跌為23%。