【沙中線】聆訊重開出師未捷　港鐵質疑程序公正　不足一小時休庭

港鐵近期捲入連串醜聞，除了在修例風波上飽受批評，其沙中線紅磡站工程問題亦一直未解決，今日（23日）獨立調查委員會聆訊再展開。不過，聆訊開始不足1小時，又再度宣告延期，明日（24日）續訊。 代表委員會的資深大律師Ian Pennicott在庭上透露，調查委員會昨日（22日）收到港鐵的信件，指擔心今日的聆訊有可能涉及程序不公義的問題；委員會重視相關指控，故延遲聆訊。

Dean Cowley﹙右﹚原定今日作供，惟最後聆訊不足一小時就結束。（黃偉綸攝）

今日原定由禮頓總經理（安全、健康、 環境、質量及可持續發展）Dean Cowley作供，將會回應有關項目管理的事宜，今早他亦有現身於聆訊。Pennicott表示，委員會昨晚近7時，收到港鐵的信件，提到擔心今日的聆訊，如由 Cowley繼續作供，或有程序不公，亦可能影響委員會對項目管理的取證。委員會主席夏正民同意今日先暫停聆訊，重視相關問題，在解決前不應傳召Cowley。

代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding解釋，港鐵於上周六（21日）收到禮頓委聘的獨立項目管理專家George Wall的報告，內容批評港鐵的項目管理，並澄清禮頓在該方面的責任，因此港鐵向委員會發信。他又稱，港鐵無意打亂聆訊時間表，本身亦無打算於庭上向Cowley提問。對於聆訊延遲，代表禮頓的資深大律師石永泰表示，對此感到「有點驚訝」。

代表禮頓的資深大律師石永泰（右）對聆訊延遲表示驚訝。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

被視為沙中線醜聞「吹哨者」的中科董事總經理潘焯鴻曾表示，有人故意拖延。石永泰今日不點名批評，該說法有誤導之嫌。

另外，中科早前發聲明，表示不再參與聆訊，今日Pennicott指，負責紮鐵的分判商泛迅，同樣表明不願出席聆訊；而另一分判商永光，則不會出席與項目管理、統計學相關的聆訊，但保留出席結案陳詞的權利。