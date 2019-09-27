逾半直資學校獲批加學費　圓玄小學加費20%　英華書院加逾一成

新學年伊始，全港有179間直資、私立及國際學校獲教育局批准增加2019/20年學費。《香港01》統計全港直資學校加幅，部分傳統名校今年獲批加價，當中英華書院學費增加12%，拔萃男書院則加2.77%，新學年學費中一入學學費為5萬元。 保良局香港道教聯合會圓玄小學新學年學費加價至1.26萬元，加幅達兩成，校方解釋過去四學年該校均沒有調整學費，是次學費調整是每月增加約200元。

全港約80間所直資學校 47間獲批准加學費

全港有約80間直資學校，教育局表示，截至8月31日，教育局共收到48所直資學校，包括12所小學及36所中學，調整2019/20學年學費申請；當中合共41直資中小學獲批加6%或以下學費；1間獲批加6.1%至10%學費；此外有5間直資中小學獲批加10.1%至20%學費；已獲批核的直資學校，學費平均加幅為5.84%。

根據教育局收費證明書，傳統名校英華書院獲批加價12%，每年學費由上學年的19,900元，增加至本學年的22,288元。拔萃男書院附屬小學課程獲批加價2.76%，新學年小一至小六學費為43,930元；而中一至中六課程學費則加2.77%，學費為每年5萬元。協恩中學及拔萃女書院新學年學費維持不變。

大埔羅定邦中學則由1.95萬元，新學年加價至2.2萬元，加幅達12.82%。天水圍伯裘書院則由上學年的4,280元，增加至新學年的5,100元，加幅近兩成。

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伯裘書院：實際加價僅820元 冀改善校內設備

伯裘書院校長黃穎東接受《香港01》查詢時解釋，雖然加幅百分比看似十分高，而事實上是因為本身學費的基數低，實際加價銀碼只是820元，平均每月學費加幅不足100元。他表示，加價主要是希望改善校內設備，例如課室內的電子設施。

直資小學方面，港大同學會小學新學年加價5.99%，至31,160元。名校聖保羅男女中學附屬小學加價5%，至6.3萬元。

保良局香港道教聯合會圓玄小學加幅最高

保良局香港道教聯合會圓玄小學新學年加價2,100元，至每年學費1.26萬元，加幅達兩成，同時成為加幅最高的直資學校。

保良局回覆指，為優化學習環境及加強照顧學生學習需要，圓玄小學近年持續增繕校舍設施，如改建STEM ROOM及裝修學校禮堂等，該校教師人數亦比一般同班數的資助學校多。

保良局續指，在過去四學年該校均沒有調整學費，是次學費調整是每月增加約200元。學校事前已諮詢全校家長，並會與家長保持緊密溝通，如家長有需要，亦可申請學費減免計劃。

教育局表示，審批直資學校調整學費申請時，會仔細審視學校提交的財政預算和調整學費的理據，並確定學校已諮詢家長，包括向家長提供相關的學校財務資料和解釋加費的理由。

132間私校及國際學校獲批加學費

另外，教育局亦收到68間私立學校，申請調整2019/20學年學費，有59間私立中小學獲批加10%或以下學費，而加學費10/1%至20%的則有9間；至於國際學校，66間調整學費的國際學校當中，有64間獲批加10%以下學費。