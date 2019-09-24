【港鐵出軌】港鐵設調查委員會　委三獨立專家　最快三個月交報告

東鐵線紅磡站上周二（17日）發生列車出軌事故，港鐵今(24日)晚上宣布，將成立調查委員會，尋找事故成因及提出建議改善安全，並已委任車務總監劉天成及技術工程總監顏永文共同擔任委員，另邀請3名本地及海外的外間專家，提供專業意見。 時間表方面，委員會預計於3至6個月內，完成調查及向政府提交調查結果。港鐵亦會全力配合機電工程署的獨立調查。

意外發生後，港鐵工程人員急忙「扶正」出軌火車。(資料圖片)

港鐵行政總裁金澤培表示，安全一直是港鐵公司的首要考慮，公司十分重視事件。他再次向事件中受傷及受影響的乘客致歉，並感謝相關政府部門在處理事故期間所提供的協助。

調查委員會組成方面，將有9名來自港鐵公司車務處和技術工程處的資深人員，亦邀請了3位獨立專家，包括蒙納士大學鐵路技術硏究所所長Ravi Ravitharan 、 Resonate Group Limited高級車輛動力學家 Owen Evans ，以及理工大學協理副校長（學術支援）何兆鎏。

↓↓9月17日港鐵列車紅磡站外出軌↓↓

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將檢視輛及軌道設備維修保養等

委員會將就事故進行全面審視，包括確立事故經過及事後的相關情況，找出引起是次事故的成因。過程中，委員會亦會檢視鐵路車輛及軌道設備的設計、生產、維修保養等是否穩妥。委員會亦會提出改善建議預防類似的事件再次發生。