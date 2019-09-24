【逃犯條例】美心與創辦人長女割席：伍淑清非員工　無參與管理

反修例風波持續，最新出現有示威者針對「藍絲食肆」，由各界婦女聯合協進會監察顧問伍淑清父親創辦的美心集團，首當其衝。由7月開始，有網民發起罷食美心集團旗下餐廳，並進行不合作運動，近日更出現有人在餐廳門外，不斷領取輪候號碼及高叫口號，試圖影響餐廳運作。 美心集團今日就近期社會事件發表聲明，表明伍淑清並沒有於公司擔任任何職位，亦無參與任何管理；公司感謝同事一直緊守崗位服務顧客，並非常關注他們在突發事件中受到的影響，已為前線同事提供緊急指引及協助。美心集團昐各方能解決分歧，社區早日如常運作。

有市民在商場抗議美心集團。（羅君豪攝）

美心：希望各方能解決分歧

美心集團在聲明中表示，公司感謝同事一直緊守崗位服務顧客，並非常關注他們在突發事件中受到的影響。為使員工能於安全環境下工作，公司已為前線同事提供緊急指引及協助，同時對受相關事件影響的顧客致歉。

就近期發生的社會事件，美心集團衷心希望各方能解決分歧，社區早日如常運作。

對於有報導稱伍淑清為「負責人」，美心集團表示，伍淑清並沒有於公司擔任任何職位，亦無參與任何管理。

↓↓示威者本周日在美心旗下食肆進行的行動↓↓

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英資枱和子公司持美心一半股份

美心集團由商人兄弟伍舜德及伍淑清的父親伍沾德創辦。英資枱和集團旗下牛奶國際有限公司持有美心50%股份，但決策權仍由伍氏家族擁有。

美心指伍淑清非員工，亦無參與公司管理。（資料圖片）

伍淑清早前出席聯合國人權理事會會議，為港府修訂《逃犯條例》發聲，指修例初衷用心良苦，惟被示威者「騎劫」，認為一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人，又指世界各地的警察均有使用催淚彈及橡膠子彈，並非香港獨有。

伍淑清接受中央電視台《面對面》節目專訪表示，她們是用民間的方式，向大家解釋香港現在發生的情況，而對於因此可能要面臨的尖鋭問題，她早有準備。