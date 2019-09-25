【逃犯條例】胡志偉不贊同「私了」籲保持冷靜　政府及警亦需檢討

反修例風波持續逾3個月，屢有不同政見及立場人士發生衝突的事件，民主黨主席胡志偉今日（25日）在港台電台節目中被問到對「私了」風氣的看法時，強調自己不贊成「私了」，但認為「私了」風氣蔓延是源於政府不回應大眾訴求、警方執法不公，他認為警方應思考大眾對警隊信任跌至低點的原因，並呼籲不同政見者保持冷靜，別讓仇恨蒙蔽雙眼。 有市民致電上電台時表示，現時「報案者隨時變被告」、大多港人都不信任香港警察，示威者不想再捱打，才會採取「私了」策略應對，促警方做好本分。

9.21當晚，元朗街頭發生多宗涉行私刑解決糾紛的「私了」事件，五名中年男子分別被指懷疑非禮、挑釁、曾破壞連儂牆，被在場示威者包圍及毆打。（資料圖片）

現年60歲的市民陳先生致電上電台表示，近日「報案者隨時變被告」，大多港人都不信任香港警察，至近日示威者不忍再捱打，形容「私了」事件與警方沒做好本分有關。



胡志偉：將被捕義工形容為「黃色物件」 致大眾對警甚至不存信任

胡志偉亦認為，現時大眾對警隊信任下降，警方高層在記者會上不但未有有理有據回應查詢，反將被捕及遭警員腳踢的守護孩子義工形容為「黃色物件」，令社會對警隊信任更差，甚至不存信任，「警方應該撫心自問為何大眾對警的信任會跌至低點」。他形容，政府以警隊進行鎮壓以平息事件屬「妄想」，憂心如此下去香港社會將走向更難疏解局面。

另一市民邱先生則認為，大眾及傳媒均不應無限放大個別事件，形容現時「私了」氣氛與文革類同，而示威者破壞閉路電視，更令大家難以見到真相。

另外，民主黨立法會議員鄺俊宇昨日（24日）在天水圍濕地公園附近遇襲，後頸椎、手肘及面部受傷需送院治理。胡志偉今日回應事件時估計，記者、立法會議員相繼受襲，是有人希望以暴力威脅及恐嚇在反修例運動中走得前的人，他批評警方在應對不同政見人士案件時態度有別，重申警方有責任做好調查工作，呼籲警方認真處理。