【逃犯條例】田北辰指「私了」成風「好大鑊」　再促政府獨立調查

反修例運動持續三個月仍未能平息，警方執法方式備受質疑，被指「選擇性執法」，示威者因此「私了」風氣，向不同政見人士「以牙還牙」。實政圓桌立法會議員、港區人大代表田北辰形容「私了」成風非常「大鑊」，認為做人以德報怨，但現在「以怨報怨」、「以牙還牙」，反問：「呢個點會係我哋熟悉嘅香港？」形容近期「私了」所使用的暴力已經接近不人道。 田北辰再重申要求政府成立獨立調查委員會，處理當時不同政見人士各執一詞，防止「私了」風氣蔓延下去。他呼籲周四（26日）參與首次「社會對話」的市民放下仇恨，不要指罵和向林鄭發洩，所有人一同要求林鄭獨立調查，「個個人都係咁（要求獨立調查），睇下你（林鄭）點回應！」

田北辰指出，出現「私了」風氣緣於示威者認為警方有心偏坦不同政見人士。（資料圖片／梁鵬威）

田北辰指出，出現「私了」風氣源於示威者認為警方有心偏坦不同政見人士，即使警方、特首、政府否認，但認為就「Perception（觀感）」不論事件真與假，不同政見人士只會各執一詞，示威者仍會選擇性執法，警隊、政府則否認。

因此，田北辰重申必需獨立調查修例風波，他引用《明報》早前民調數據，指七成五人對政府撤回修例不收貨，有七成人最低限度認為需獨立調查。至於其他三項訴求，田北辰認為答允這些訴求在法治社會是無可能，不過他認為要處理各方各執一詞、私了風氣蔓延的情況，必需獨立調查，每件爭議事件都認為有篇幅交代背景和經過，由中立團體和人士判斷「誰是誰非」。

對於行會召集人陳智思早前接受訪問，指政府撤回修例後，不會再接納其餘四項訴求，包括獨立調查。田北辰極不同有關睇法，又說「唔知點解會講呢啲說話」，又說若各執一詞、私了等持續下去，香港將永無寧日。

田北辰呼籲參與首次「社會對話」的市民放下仇恨，不要指罵和向林鄭發洩，所有人一同要求林鄭獨立調查，「個個人都係咁（要求獨立調查），睇下你（林鄭）點回應！」

他又稱早前在一個酒會遇上終審法院前首席法官李國能，田北辰向他稱若政府願意獨立調查，就是李國能貢獻香港的時候，他引述李國能回應說：「晒氣啦，政府都唔做。」

