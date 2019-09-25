【逃犯條例】林鄭社區對話　灣仔10中小學提早放學　有幼稚園停課

修例風波至今未平息，行政長官林鄭月娥的社區公開對話將於明天（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行。雖然活動於晚上7時才舉行，但據了解區內約10間中小學均「嚴陣以待」，因擔心區內交通情況會受影響，曾向教育局表示會提早放學。 《香港01》向鄰近伊館的多間學校查詢，其中多間學校包括聖公會鄧肇堅中學、香港鄧鏡波書院、聖公會聖雅各小學、高主教書院小學部及東華三院李賜豪小學，均確認會提早放學；而愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園甚至會停課。此外，VTC灣仔區三間院校，亦會取消夜間課堂及考試。 灣仔區校長聯會主席戴德正校長表示當區學校均對當日情況感到緊張，稱只能當「打風」般處理：「現時3號風，視乎會否掛8號。」

反修例運動以來，全港多區學生多次舉辦聯校築人鏈活動，灣仔區有6間學校的學生計畫明天在舉行社區對話的伊館附近築人鏈，促港府正面回應市民訴求、就警方濫用武力道歉。（資料圖片）

林鄭月娥首場社區對話將於明晚7時在灣仔伊館開始，惟因擔心放學時交通狀況會受影響，灣仔區多間學校「嚴陣以待」，灣仔區校長聯會主席戴德正校長透露，灣仔區內均緊張當日情況，校長們早前曾就當日形勢進行商討及評估，最終各校決定以學生安全為首要考慮，再按各自校本情況作安排，又形容只能當「打風」般處理：「現時3號風，視乎會否掛8號。」

約十校曾向教育局表示會提早放學

教育局回覆表示，據知部分灣仔區學校基於學生安全考慮，會在當日提早下課。另外，據消息人士透露，區內有約10間中小學，因擔心區內交通情況會受影響，曾向教育局表示會提早放學。

幼園停課 多校提早放學 另有學校作特別安排

《香港01》向鄰近伊利沙伯體育館的13間中小學及7間幼稚園查詢明日安排，當中位於灣仔愛群道的愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園直言會停課；而位於禮頓山樂活道的天主教聖瑪加利大幼稚園校方則表示，明天校園會如常開放，但全日課堂將調動為遊戲教學，家長可自行決定子女是否返校。

而聖公會鄧肇堅中學、香港鄧鏡波書院、聖公會聖雅各小學、高主教書院小學部及東華三院李賜豪小學均表示會提早放學。嘉諾撒聖心學校亦向家長發通告表示，明日全校提早放學，半日制下午校的小一至小三級將於下午4時30分放學；而全日制的四至六年級則放下午2時放學。

灣仔區學校因應社區對話作特別安排： 停課 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 提早放學 聖公會鄧肇堅中學、香港鄧鏡波書院、聖公會聖雅各小學、高主教書院小學部及東華三院李賜豪小學、嘉諾撒聖心學校、銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園、銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 取消課外活動 鄧肇堅維多利亞官立中學 提早接送或自行決定是否上課 保良局金銀業貿易場張凝文學校、天主教聖瑪加利大幼稚園

香港鄧鏡波書院將約下午一時放學

香港鄧鏡波書院表示，校方昨日經開會討論後，今天向家長發通告，預告明天將會提早在下午約1點放學；被問到有學生計劃在下午4時半在灣仔區築人鏈，校方即表示，已建議家長提醒小朋友盡早歸家。

而東華三院李賜豪小學亦回覆，早前已通知家長，明天放學時間將由3時15分，提早至午膳時間約12點35分放學。

另外，有學校取消課外活動，又或容許家長提早接子女離校。鄧肇堅維多利亞官立中學早前已公布，取消當日所有課外活動；保良局金銀業貿易場張凝文學校雖沒安排提早放學，卻因考慮到交通情況及學童安全，容許家長可於明天下午約1時後提早接小朋友離校。

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VTC：三灣仔院校取消夜間課堂及考試

而天主教聖瑪加利大幼稚園及聖保祿學校（小學部）回覆一切如常、聖若瑟小學則外出舉行水運會。

除中小學及幼稚園外，職訓局（VTC）回覆指，因應明天灣仔一帶交通情況難以預計，VTC屬下位於灣仔的院校，包括香港專業教育學院(摩理臣山)、才晉高等教育學院(摩理臣山)及高峰進修學院的夜間課堂及考試將會取消。

醫管局：密切留意情況 有需要時公布服務安排

除學校外，律敦治醫院及鄧肇堅醫院均鄰近灣仔伊館。醫管局發言人回覆《香港01》查詢時，未有透露曾否與警方或其他政府部門就當日安排商討，只稱會密切留意情况及與相關部門聯絡，作相應配合，並在有需要時公布服務安排。