【逃犯條例】消息：林鄭偕聶德權等局長出席對話會　吳璟儁任主持

政府首場「社區對話」將於明晚（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行，逾2萬名市民報名，名額150人。政府消息指，政制及內地事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長劉江華和食物及衞生局局長陳肇始將會陪同特首林鄭月娥出席「社區對話」，政制及內地事務局局長政治助理、前記者吳璟儁將擔任主持人。

消息指，政制及內地事務局局長聶德權(右)將出席明晚對話會，而其政治助理、前記者吳璟儁將擔任首場社區對話的主持人(左)，。（資料圖片/林若勤攝）

政策創新與統籌辦事處昨天回覆傳媒查詢表示，除了特首外，有四位局長一同出席「社區對話」。政府消息指，聶德權、邱騰華、劉江華和陳肇始將會陪同特首林鄭月娥出席「社區對話」，吳璟儁將擔任主持人。

至於發言安排，消息指以抽籤形式決定發言機會，每名市民發言限定三分鐘，沒有限制名額，希望可以令更多人有機會發言。

林鄭昨會見傳媒時指，希望對話可在和平、理性、冷靜進行，她和官員會以誠懇、謙卑態度聆聽意見。（資料圖片/梁鵬威攝）

據了解，林鄭希望與市民親切地近接觸，將安排坐在150名市民面前。

此外，政策創新與統籌辦事處確認，除了被抽中出席「社區對話」的150名市民外，並沒有其他團體的人士出席「社區對話」，所有出席「社區對話」的人士，均須接受安檢，通過後方可進場。