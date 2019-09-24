【逃犯條例】林鄭周四灣仔對話　母校嘉諾撒聖方濟各等六校築人鏈

反修例風波發生逾三個半月仍未平息，特首林鄭月娥宣布走入社區，與公眾進行公開對話，首場對話將於本周四（26日）晚在灣仔伊利沙伯體育館舉行。據知，有六間灣仔區中學學生及校友擬於當日下午築人鏈，促港府正面回應市民訴求。響應的中學除了名英中香港華仁書院，也包括林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院師妹。 《香港01》向20間鄰近伊館的中小學、幼稚園查詢當日會否有特別安排，再綜合教育局、灣仔區校長聯會主席戴德正及消息人士說法，暫知該區目前約8至10間中小學基於學生安全考慮，決定提早放學；在伊館附近的鄧肇堅維多利亞官立中學，當日取消課外活動，逾半學校仍未就當日會否提早放學作最終決定。

嘉諾撒聖方濟各書院早前因校方反對學生在校園範圍設立「連儂牆」，有學生就將自己化身為「連儂人」，讓同學在自己身上貼上便條貼，表達訴求。（資料圖片／張浩維攝）

稱以和平、理性及非暴力形式組人鏈活動

嘉諾撒聖方濟各書院反修例關注組透過IG公布，香港鄧鏡波書院、嘉諾撒聖方濟各書院、香港華仁書院、聖公會鄧肇堅中學、鄧肇堅維多利亞官立中學及香港真光中學共六校的學生及校友，擬於林鄭出席社區對話會議前夕和期間，以和平、理性及非暴力形式，在會場附近築人鏈，促港府正面回應市民訴求，並要求她「承認警隊肆意襲擊市民之問題並道歉」。

活動擬於周四（9月26日）下午4時半，在伊館旁邊的東華百年廣場花園舉行。帖文建議參加學生身穿校服、舊生則穿上黑衣，並帶備長傘、口罩及防護裝備等。

聖公會鄧肇堅中學校長：叫學生盡量遠離對話場地​

灣仔區校長聯會主席戴德正校長直言，當區學校均對當日情況感到緊張，稱只能當「打風」般處理：「現時3號風，視乎會否掛8號」，以他任職校長的聖公會鄧肇堅中學為例，該校周四將提早至下午1時25分放學，老師亦最遲於下午4時會離校。期間管理級教職員會留意不同渠道消息，以掌握情況，並按學生安全為首要考慮。

被問到有學生計劃築人鏈，戴德正重申已提醒學生須於當日提早放學後立即歸家，盡量遠離對話場地及別在人潮中流連。

《香港01》記者致電灣仔伊利沙伯體育館附近一帶共13間中小學及7間幼稚園查詢，當中聖公會鄧肇堅中學、聖公會聖雅各小學及高主教書院小學部，均表示會提早放學；而鄧肇堅維多利亞官立中學則已向學生發通告，稱周四有大型活動舉行，鑑於交通問題，學校將當日取消所有課外活動，提醒家長督促子女盡快回家。

香港鄧鏡波書院、軒尼詩道官立小學、天主教聖瑪加利大幼稚園等多間學校均未有最終決定。聖若瑟小學則透露，當日為水運會日，故學校不會有學生。

林鄭月娥首場社區對話將於周四晚在伊利沙伯體育館舉行，附近一帶學校及社福機構嚴以陣以待。（資料圖片）

教育局：學生應遠離危險的地方

戴德正透露，在政府宣布會到灣仔區內進行社區對話後，灣仔區內的校長曾商討及評估當日的形勢，分享意見。最終考慮到各校校情、距離活動地點遠近及學生情況不一，決定各自按照校本情況處理。據他所知，至少兩間鄰近幼稚園調整了校巴接載學童的時間，安排提早放學；而區內官校多按正常時間放學。

教育局發言人回覆表示，一直與學校保持聯絡，了解情況及在需要時提意見。據知部分灣仔區學校基於學生安全考慮，會在周四提早下課。教育局提醒學校必須提醒學生放學後盡快回家，切勿參與可能出現混亂和危險的活動，以及遠離危險的地方；而學校亦應安排足夠人手，照顧需留校的學生。

提供社福服務、位於愛群道的浸信會愛羣社會服務處中心職員表示，與警方關係科聯絡時得悉當日暫未有封路安排，惟考慮到交通或出現問題，大樓將提早至下午5時關閉，讓職員及服務用家提早回家。另外，記者亦向附近7間酒店查詢，4間回覆稱暫沒特別安排。