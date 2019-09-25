平機會倡建立非華語學生中文資歷階梯　提供公平競爭環境

平機會今日（25日）公布第二份少數族裔教育工作小組報告，報告檢討教育局為非華語學生制訂的新政策及措施，包括「中國語文課程第二語言學習架構」。報告指出，因為學習構架未有清晰的進度指標，現有的中文考試對於非華語學習者可以有極大的差異，另外家長也欠缺選校及中文科考試選項的充分資訊。 報告建議，教育局應為非華語學生提供一個以中文作為第二語言的整全中文課程，以及建立非華語學生常考中文考試的資歷階梯，客觀地反映非華語學生的中文水平，為少數族裔人士在高等教育及就業市場提供公平的競爭環境。

現時香港並沒有一套標準的非華語學生整全中文課程。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

平機會今日（25日）公布少數族裔教育工作小組的第二份報告，檢討少數族裔學生學習中文的系統，並提供建議以改善少數族裔學生學習中文的情況。工作小組一共舉辦了12場小組意見交流會、八次個人會面及三場學校訪問活動，與170名持份者會面。

工作小組現時少數族裔學生學習中文的情況中，有八個問題值得留意，包括學習架構的第二語言元素及配套不足；學習架構欠清晰進度指標；教師培訓及教學支援不足；現有的中文考試選項程度差異極大；家長欠缺選校及中文科考試選項的充分資訊；校園共融須加強；缺乏持續進修中文的渠道，以及對家長的支援不足，社區支援欠系統。

報告建議，政府應該為少數族裔學生在學習中文作為第二語言方面的平等機會，制定一個以中文作為第二語言的整全中文課程，並培育一批教授中文作為第二語言的教師。另外，建立一個能涵蓋目前非華語學生常考中文考試的資歷階梯，更客觀反映非華語學生的中文水平，為少數族裔人士在高等教育及就業市場提供公平的競爭環境。