少數族裔搵工難　勞工處明年夥非政府機構推計劃　助一站式求職

少數族裔就業困難，勞工及福利局局長羅致光今(22日)書面回覆指，勞工處將聯同非政府機構，協辦為期3年的試點計劃，為少數族裔求職者提供一站式就業及跟進服務，預期明年推出。 羅又補充指，勞工處過去3年已舉辦42場共融招聘會，予少數族裔求職人士與僱主即場面試；亦已在勞工處職位招聘表加設「歡迎少數族裔人士申請職位」選項，鼓勵僱主聘用少數族裔。

少數族裔在香港面對就業困難問題。（資料圖片）

羅致光書面回覆立法會議員質詢時表示，獲委聘的非政府機構將搜羅合適的職位空缺，並以個案管理形式，向少數族裔求職者提供就業服務，以及加強獲聘後的跟進服務，包括協助僱員適應新的工作環境，促進雙方了解彼此的工作期望及習慣等。

過去3年1.5萬名僱主表明歡迎少數族裔申請者

羅又指，勞工處過去多管齊下，向僱主推廣少數族裔求職人士的工作能力，包括於2016年至2018年期間，舉辦42場共融招聘會，求職人士可即場面試；自2015年3月起，勞工處亦已在職位招聘表加設「歡迎少數族裔人士申請職位」選項，供僱主填寫，方便就業主任為少數族裔求職人士配對合適工作，及鼓勵申請有關職位，過去3年，共有1.5萬名於勞工處刊登職位空缺的僱主，表明歡迎少數族裔申請者。

政府統計處2016年中期人口統計數據顯示，全港有12.9萬少數族裔工作人口，失業人口逾6000人，整體失業率約為4.6%，其中失業率最高的3個種族，依次為巴基斯坦人(9.2%)、非華裔混血兒(8.6%)，以及華人父或母混血兒(7.7%)，不過羅致光提醒，由於從事中期人口統計者有大量臨時調查員，故上述估計數字準確度較低，僅作粗略參考，並須小心闡釋。