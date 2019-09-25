同性非法肛交與異性非法性交罪　上訴庭裁量刑應看齊　少東准減刑

魚檔少東與13歲男童於網上結識後大談性經驗，男童透露自己欲成為「PTBF（出租男友）」，更將價目表傳予魚檔少東，少東終抵不住引誘與男童肛交，因而被判囚2年半，但他不服判刑提出上訴。上訴庭今（25日）頒下判詞指，認同同性及異性非法性交的最高刑期，應同樣定為5年，考慮本案的特別情況後，裁定少東上訴得直，改判10個月監禁，而因他已服畢刑期，可即時獲釋。

被告楊浩南認與未成年少年非法肛交罪在高等法院被判囚2年半。

上訴人楊浩南（28歲）被控2項與16歲以下男子作出同性肛交罪，他早前已認罪，被判囚2年半。

上訴庭在判詞指，基於「法律面對人人平等的原則」，任何人不應因其性別或性取向而受到歧視，故此涉案的第118C條法例，就同性及異性非法性交的最高刑期作出差別待遇，是違反公平原則並涉歧視。

同性非法肛交最高刑罰為終身監禁

上訴人早前在聆訊上爭議，現行法例規定，與16歲以下兒童作任何性行為均屬違法，毋須，而《刑事罪行條例》第118C條所涉的非法肛交罪，主要涉及與年滿13歲但未滿16歲的男童，即使兒童未表示不同意亦屬犯法，這罪名的最高刑罰為終身監禁，然而，涉及同樣年齡涉及異性的非法性交，即與未滿16歲女童非法性交罪，最高刑罰僅為5年，故認為兩罪就性別及性取向上有差異的待遇。

上訴庭有參考相關司法覆核案

上訴庭在判詞引述早前關於肛交罪行的司法覆核案，該案指出法庭有權就條例作出補救解釋，包括可將與年齡13歲以上、16歲以下的男童非法肛交罪行的最高刑期下調至5年，上訴庭表示同意說法，並在本案以5年的最高刑期作為量刑參考。

考慮案件特殊性上訴人獲減刑

上訴庭指，在本案中事主X自願向上訴人提供性服務以換取酬勞，而上訴人亦沒有在過程中向X作出其他不當行為，考慮到案件的特殊性，決定以12個月為量刑起點，兩罪共判他入獄10個月，而上訴人已服畢所有刑期，可即時獲釋。

案件編號：CACC361/2018