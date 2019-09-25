含菌消毒藥水再多2款　新增含羅爾斯頓氏菌、無色桿菌

本港消毒藥水含菌風波擴大，衞生署今天公布，指根據香港大學的資料，發現再多2款消毒藥水含菌，而且涉及的菌亦不只洋蔥伯克氏菌，更有無色桿菌及羅爾斯頓氏菌。現時共有8款藥水需要回收。 現時含低濃度「氯己定」而沒有標籤用於破損皮膚或處理傷口的產品，並不列作藥劑製品。藥劑業及毒藥管理局轄下相關的委員會已舉行特別會議，委員參考國際有關消毒用品的規管安排，並會向管理局提交就含有氯己定產品的規管建議。

累計8款消毒產品含菌需回收

衞生署指，根據香港大學提供的資料，一款名為「輕井清洗消毒液」的消毒藥水被驗出對洋蔥伯克氏菌及無色桿菌呈陽性反應，而「必療治洗必泰消毒清洗液」則被驗出對羅爾斯頓氏菌呈陽性反應。

輕井清洗消毒液由輕井會社有限公司供應，而必療治洗必泰消毒清洗液由寶源（美國）藥業有限公司供應。兩間公司自願回收上述產品，並已設立電話熱線，於辦公時間解答相關查詢。現時共有8款消毒產品正進行回收：

現時共有8款消毒產品正進行回收。 （政府新聞處資料）

共184病人使用後感染細菌

截至今日下午4時，衞生署衞生防護中心沒有錄得新增病人感染洋蔥伯克氏菌個案，至今共錄得184名病人已知涉及有關感染。流行病學調查仍然進行中。至今，衞生防護中心沒有接獲涉及無色桿菌及羅爾斯頓氏菌感染的個案。

發言人解釋，洋蔥伯克氏菌、無色桿菌和羅爾斯頓氏菌均是普遍存在於環境的細菌，一般而言並不會對健康人士引起疾病;然而，免疫力弱的人士則可能較易受它們感染。

現時需要回收的8款消毒藥水涉及4間供應商，記者今致電昭隆行，職員指未知負責人何時回公司，亦不願透露公司電郵作查詢之用，着記者一、兩天後再查詢。記者另致電金星藥行，職員稱負責人在下午4時許才回公司，但在下午4時許，又稱負責人剛離開公司。

藥劑業及毒藥管理局研規管消毒用品

衞生署表示，會向寶源（美國）藥業有限公司、金星藥行、昭隆行有限公司及輕井會社有限公司跟進回收情況。根據《藥劑業及毒藥條例》，含低濃度氯己定而沒有標籤用於破損皮膚或處理傷口的產品，並不列作藥劑製品。

衞生署表示，藥劑業及毒藥管理局已開會決定，會參考國際有關消毒用品的規管安排，再研究現時該類消費品是否需要作為藥劑製品規管。管理局轄下相關的委員會已舉行特別會議，委員參考國際有關消毒用品的規管安排，並會向管理局提交就含有氯己定產品的規管建議。