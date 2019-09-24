澳門衛生局證實曾進口含菌消毒藥水　供應私院使用　已要求回收

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本港接連有消毒藥水被驗出含菌，至少有6款需要回收。當中一款「Smart Medi洗必泰消毒清洗液(Smart Medi Chlorhexidine Antiseptic Solution)」原來亦曾進口澳門。

澳門衛生局證實曾批准涉事消毒藥水進口，並供應予澳門的私家醫院使用。衛生局指，已要求有關的私家醫院及批發商號回收上述消毒劑，亦已在巿場上抽取其他同成份的外用消毒劑作微生物檢驗，有結果會儘快公佈。

衞生署昨天公布，Smart Medi洗必泰消毒清洗液含有洋蔥伯克氏菌，需要回收。　（政府新聞處圖片）

近日本港已有6款消毒藥水需要回收，其中包括一款名為Smart Medi洗必泰消毒清洗液，其由寶源（美國）藥業有限公司（寶源）供應，被驗出對洋蔥伯克氏菌呈陽性反應。

澳門衛生局今天（24日）指，「Smart Medi洗必泰消毒清洗液」曾獲衛生局批准進口澳門，並供應給澳門的私家醫院。為保障公眾健康，衛生局已要求有關的私家醫院及批發商號回收上述消毒劑。而居民如在私家醫院取得上述產品，則可於辦公室時間內帶同受影響的外用消毒劑前往相關醫院藥劑科，以獲安排處理。

衞生局亦已在澳門巿場上抽取其他同成份的外用消毒劑作微生物檢驗，有結果會儘快公佈。

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