【逃犯條例】施永青：新世界「做啲嘢」捐地　為免被社會矛頭對準

新世界昨日在業績發布會上突然宣布，捐出集團旗下300萬平方呎農地給社會，用作興建公屋、與社企「要有光」合作發展社會房屋。中原集團主席施永青在港台電台節目《千禧年代》指，近月香港出現大規模社會運動，有意見將大批年輕人上街，歸咎於土地房屋問題，地產商開始成為攻擊目標，認為新世界「決定做返啲嘢」捐地，「唔想社會矛頭指向佢哋」。

本港房屋問題嚴峻，公屋輪候時間高企。（資料圖片）

施永青估計，新世界新一代領導人社會責任和意職較過往強，且希望有好表現，故在管理上一改過往做法。他認為，新世界捐地對增加土地供應有幫助，但香港需要數以千萬尺土地，故宜多管齊下增土地供應，其中最快方式為增加地積比率。

黃元山：「港人組屋」冀讓港人有安居目標

另外，施政報告下月出台，前特首董建華牽頭成立的團結香港基金，昨日（25日）提出十項建議，提議港府參考新加坡做法，推出「港人組屋」計劃，協助年輕人「上車」，如重推租置計劃及為首次置業年輕人提供免息貸款等。基金會副總幹事黃元山今日在商台電台節目《在晴朗的一天出發》中直言，「土地不能由魔術棒變出來」，計劃是希望令港人有安居目標及選擇權，如改善現有公屋調遷計畫，成立多方對調平台，是希望方便市民因應生活及工作需要調遷。

獲新世界捐地的社企「要有光」，其創辦人及行政總裁余偉業（Ricky）直言，「要有光」希望協助基層市民向上流動，故對租戶要求嚴謹，會有專屬經理人密切留意每名租戶的個人情況及進步進度，過往少於1成租戶經商討下決定提早退出計劃。他稱，由於其社企並不擅長於建屋事宜，料會諮詢發展商意見，並由建築、工程及設計師團隊協助發展。

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