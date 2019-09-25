【逃犯條例】團結香港基金10項房屋政策　團體批評未顧及基層需要

房屋問題嚴峻，特首林鄭月娥早前曾稱於新一份施政報告將著墨於房屋土地政策。團結香港基金今日（25日）公布新一份的房屋政策報告，當中提及「港人組屋」計劃，建議透過租金津貼、首置貸款、重推租置計劃等10項政策，達至八成市民上車。 有團體形容建議猶如將林鄭的「公屋封頂論」死灰復燃，擔心長遠而言會影響出租公屋的供應量。亦有人又質疑，推出首置免息貸款或會重蹈歷史覆轍出現負資產情況。此外，有關注基層市民住屋的團體批評，有關建議未有顧及基層市民住屋需求。

團結香港基金總幹事鄭李錦芬出席午餐會。

團結香港基金提出的重推租置計劃，當中建議讓大部分公屋居民有機會購買自己租住的單位，同時提出提高政府對維修儲備基金的注資金額、重新審視租置屋邨的界線範圍。而售價方面，他們建議以市價二五折作定價。此外，他們又提出首次置業免息貸款，將按揭成數提高至樓價的九成，可購買一手或二手單位，包括已補價的居屋及租置屋。

本土研究社：首置貸款將重蹈歷史的覆轍

本土研究社成員姚政希指出，團結香港基金的政策建議側重於私樓市場，猶如將林鄭月娥早前提出的「公屋封頂論」死灰復燃。他解釋，於公屋供應量不足的情況下，重推租置計劃長遠而言將影響出租公屋的數量，或令輪候時間持續高企。

至於建議推出首置免息貸款，他指出政府曾於1998年推出類似計劃，當時適逢金融風暴過後，大量參與計劃的市民出現拖欠還款及破產情況，他質疑若政府再推類似計劃，或會進一步推高樓價。他形容，一旦經濟出現波動，將會重蹈覆轍令大量市民無法還款，甚至淪為負資產。姚政希坦言不期望政府於新一份施政報告會就房屋政策推「新招」，僅盼能堵塞現有政策的漏洞。

對於政府擬重推租置計劃，據悉政府內部曾作相關討論，但至今仍未有定案。（資料圖片）

關注基層住屋團體：建議無顧及基層需要

全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤批評，建議內未有顧及基層市民的住屋需要，僅側重於解決置業需求。她認為租置計劃雖然有助重建置業階梯，但同時應取消綠置居，因兩者銷售對象類似，若同時推出將分薄出租公屋的資源，影響基層市民上樓機會。至於租金津貼的建議，她稱團結香港基金未有說明受惠資格，她建議應參照政府三年上樓的指標，向輪候公屋達三年或以上的申請者提供津貼；而金額應為劏房平均租金與公屋租金的差額。公屋聯會總幹事招國偉認同重推租置計劃，但擔心出現以往因業權不同而出現的管理問題。

香港有數十萬人生活在劏房中。（資料圖片）

團結香港基金今日提出「港人組屋」計劃，當中涉及10項房屋政策，包括重推租置計劃、優化公屋調遷計劃、可租可買新公屋單位、向公屋輪候冊「隊頭」人士提供租金津貼，將私樓地撥作興建公屋、鎖定資助出售房屋的單位補價、放寬租賃及流轉限制、開放「白居二」市場、調整抽籤制度及推出首次置業免息貸款。