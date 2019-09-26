【施政報告 2019】教聯促檢視小學全日制政策　加強價值觀教育

港府將於下月公布新一份《施政報告》，教聯會今日（26日）提出多項與教育施政相關的建議，包括建議港府全面檢視小學全日制及融合教育政策，釋放空間，促進學生的多元發展，並加強學生價值觀教育。同時檢討免費優質幼稚園教育政策，為幼園提供50萬元過渡期行政津貼。 另外，考慮到適齡中學畢業生人數將減少，教聯建議政府推短期扶助措施，助自資院校過渡，長遠減副學士學額，保留實用性強的高級文憑課程學額。

反修例運動中不乏中小學生的身影。（資料圖片）

幼園資源不足、幼師工作量大增 教聯促政府提供50萬元過渡行政津貼



幼稚園教育方面，教聯會批評港府連續兩年忽略在資源上支持幼兒教育的發展，在免費優質幼稚園教育政策下，不少幼稚園仍面對資源不足、營運壓力，而幼師工作量大增，待遇卻未見大改善。教聯促政府成立委員會進行檢討，並向幼園提供50萬元過渡期行政津貼，調高對應每名學童的資助額；並盡快調整幼師薪酬範圍上限、重設幼師薪級表，在幼園落實「一校一行政主任」、進一步改善師生比例等。



而在中小學教育上，教聯建議港府全面檢視小學全日制及融合教育政策，增加對非華語及基層學生的支援，釋放師生空間，促進多元發展，並加強學生的價值觀教育。並促政府在落實教師全面學位化過程中給予學校更多彈性及支援，並持續提升中小學中層職位的比例，以及改善班師比例；並因應學生人數升降，及早調配資源，助學校過渡。

自資專上院校迎收生寒冬 教聯建議削副學士、保留實用高級文憑課程

隨著適齡中學生人數現跌幅，自資專上院校面臨收生寒冬，部分更面臨倒閉危機。教聯建議政府參考在中小學做法，推短期緊急扶助措施，助獨立院校渡過寒冬，並建議各院校調整高級文憑課程和副學士課程學額比重；中短期保留實用性強的高級文憑課程學額、大幅減少副學士課程學額，確保香港各行業未來有足夠技術人才。

至於特殊教育方面，教聯提議政府減少特殊學校每班學生人數，特別是取錄中度及嚴重智障學生的學校，以減輕教師壓力、增加對學生的個別照顧；另亦應增設特殊教育需要統籌主任(SENCo)及課程統籌主任職位，支援學生學習需要。