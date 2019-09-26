曾擁多個物業夫婦　認未申報租金收益逃税20萬　官明言考慮判監

有做物業投資的夫婦，多年來未有主動向稅局申報多個物業的租金收益，至被發現漏報近200萬元租金收益，並被追收稅款時，才補繳逾20萬的物業稅等稅款，並遭稅局票控逃稅。兩名被告今(26日)在觀塘法院承認控罪，並稱因誤信地產經紀所言而未有申報，惟裁判官指二人均為有識之士，有責任核實經紀說法是否屬實，且瞞稅時間長，明言會考慮判處監禁，故還押二人至10月15日判刑，以候二人的背景報告。

兩名被告黃玉玲及余蔭偉，在觀塘法院承認蓄意意圖逃稅。(資料圖片)

兩名被告：黃玉玲，報稱教師，及其丈夫余蔭偉，報稱品質監控經理，均為50歲。兩名被告曾擁有過7個物業，但於不同時段有買有賣，並非同期擁有。

女被告用出租單位申請貸款利息扣稅

黃承認6項傳票，指她於2008至2009年度，至2013至2014年的6個課稅年度，聲稱沒有全資擁有物業作收租用途，並稱居於將軍澳蔚藍灣畔一單位，並有申請該單位的貸款利息稅務扣減，並漏報118萬元租金和利息收入，涉及稅款14萬元。

余則承認於2011至2012年度，至2014至2015的4個課稅年度，漏報56萬元租金和利益收入，涉及稅款6萬元。

女被告在將軍澳曾擁4物業

案情指，稅局發現女被告在2008年起先後在將軍澳有4個物業，包括她有申請借貸扣稅的蔚藍灣畔單位，全部用作出租用途，多年來收益達118萬；而男被告則在1996年起先後持有4個物業，除自住旭明苑單位外，餘下單位均有出租，在2011至2015年間，共有租金收入56萬元。

稅局發現兩被告合共欠付物業稅合共20萬元，另外女被告以其中一單位申請稅務扣減，亦令稅局少收2千元薪俸稅。

被追稅即繳回全數

兩被告得悉欠付稅款後，已全數繳回。但稅局仍票控他們蓄意意圖逃稅。兩人的律師求情時稱，兩被告因誤信地產經紀言，以為不用在報稅表申報租務收益，至稅局查問才交回資料便可。至稅局要他們補繳稅款，他們亦即時繳付。

官指稅局早已作出查問

惟裁判官認為以兩名被告的學歷和職業，不能接受他們只聽經紀所言，便以為毋須如實報稅，又指二人有責任核實經紀所言是否屬實。而案情亦顯示，稅局早已向他們作查問，二人應得悉須補繳漏報稅款，惟兩人之後仍未有如實申報，且犯案時間也不短，明言會考慮判二人入獄。

案件編號：KTS 12981-12990/2019