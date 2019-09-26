【逃犯條例】6男涉6.12金鐘非法集結　1人另涉警總外噴「condom」

反修訂《逃犯條例》自6月起引發爭議及連場示威，其中於6月12日有示威者在金鐘一帶聚集，並引發警民衝突，其中6名當天涉嫌參與的人士，被控非法集結等罪名，其中一名被告另被指在6.21於警總外噴「condom」及「con」兩字，被控刑事毀壞。案件今(26日)在東區法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官把案件押後至12月5日再提訊，全部被告准保釋，但須守宵禁令及禁足於金鐘一帶。

六名被告分兩案處理，其中一單涉及一名被告庾家駒，33歲，他被控一項非法集結罪，指他於今年6月12 日，在金鐘添華道政府總部外，與不知名人士非法集結，及作出擾亂秩序的行為。

另一案涉及5名19至28歲被告，包括：王愷銘(學生)、梁耀安(工程師)、羅兆赫、馮智彬(廚師)、及何沛鍇(酒店職員)。他們全被控一項非法集結罪，指他們於同日在金鐘夏愨道與他人非法集結，並意圖破壞社會安寧。

一被告另涉兩罪

王另被控一項刑事毀壞罪，指他於6月21日損壞灣仔警察總外牆；另被控一項藏毒罪，指他在8月27日管有2.72克大麻草。

裁判官准各被告以2千至4千元保釋，但不得離開香港及禁足於金鐘一帶，並須守宵禁令。

據悉，當晚8時半有數千人以鐵馬及雪糕筒在金鐘佔路，5名被告疑身處現場，另有人疑曾向警擲雪糕筒；另外王亦被曾曾在警總外牆上噴「condom」和「con」兩詞。

案件編號：ESCC 2225, 2226/2019