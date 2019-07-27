【逃犯條例】6.12金鐘衝突遭布袋彈射傷　公院醫生：未對香港灰心

本周日（21日）晚的西鐵元朗站白衣人無差別襲擊乘客事件，警察在收到報案後39分才到來救援，震驚社會。6月12日金鐘警民衝突，同樣引起極大不滿，其中一個原因，是有防暴警向救護站發射催淚彈。在公立醫院任職醫生三年的翼醫生多次遊行，金鐘衝突當日他擔任急救員，在救援記者期間，背部被警員布袋彈擊中，裝備全部受損。 「我依然非常鍾意呢個地方」，他卻一直抱有希望，喜歡港人的團結，從未灰心。

6月12日，警方發射了150枚催淚彈、20發布袋彈。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

6月12日，警方發射了150枚催淚彈、20發布袋彈，其中一發布袋彈正正擊中翼醫生的背部，背包、裝備全部受損，「我當時係救緊個記者，警方無必要作出攻擊。」他直斥警察用上過度武力，質疑他們是否有跟足指引，「你可以聽order，但點解要瞄頭，點解可以埋沒自己良心、人性。」

他坦言過去一段時間，確實推翻了小時候的教育，「佢哋就算驅散人群都係包圍佢哋，根本無諗過畀佢哋走。」

翼醫生昨參加醫護集會，他在6.12金鐘集會上，中了警方的布袋彈。

一直勇於遊行，勇於發聲，但翼醫生的父母其實不明白其做法，「醫生人工咁高，福利又相對較好，點解要行出嚟。」翼醫生用盡方法和父母解釋，成功令父母明白，他們更曾提出一起去遊行，「佢哋成為咗我嘅動力」。

上班、遊行，每個星期周而復始，翼醫生坦承很累，很大壓力。他亦曾經抱頭痛哭，和朋友相擁而哭，為因事件而輕生的人感到不值。他堅持要發聲，「仲有好多人要我哋支援，要保持最好嘅狀態救人！」

在剛過去的周日，元朗發生無差別襲擊事件，警察姍姍來遲舉動，徹底失去了不少港人對香港政府的信任。（資料圖片）

警方周四表示，7月21日警方在接報後39分鐘，趕到元朗西鐵站現場。翼醫生透過直播觀看當時情況，他直言「即使嚟到，都睇唔到係認真執法」，所以必須站出來譴責聲稱自己有專業資格的警察。