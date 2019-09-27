【林鄭社區對話】 湯家驊：相當滿意對話　獨立調查非絕不可能

反修例風波持續3個月仍未平息，特首林鄭月娥連同司局長昨（26日）舉辦首場社區對話，共有150個名額。出席者最多人關注警察執法手段、要求成立獨立調查委員會。 行政會議成員湯家驊今日（27日）出席港台節目《千禧年代》時表示，對昨晚的社區對話「感到相當滿意」，又指感受到政府並非「絕對不可能」成立調查委員會。

湯家驊指，整體而言，對社區對話「感到相當滿意」。他說，昨晚市民提出的意見大部份早已聽過，但市民當面向官員對話仍有價值；又指出席官員大多是公務員出身，相信官員通過對話能感受到直接溝通的重要性。

行政會議成員湯家驊出席電台節目時表示對昨晚的社區對話「感到相當滿意」。（資料圖片）

並非「絕對不可能」成立調查委員會

昨晚的社區對話中，多名市民要求政府成立獨立調查委員會和關注警方暴力行為。湯家驊認為政府並非「絕對不可能」成立調查委員會，「我所感受到不是關晒大門」，但政府目前希望通過監警會先做調查，調查完畢後再考慮其他方式處理社會紛爭和對立。

他又指，雖然監警會不具有傳召證人的權利，但警方已經表示會配合調查，目前亦沒有證據顯示警方不會配合，期望監警會能盡快完成初步調查，回應市民質疑監警會能否中肯處理對警方的投訴。

湯家驊又建議政府成立真相與和解委員會，希望社會並非聚焦於分配責任，或者報復某些行為，而是向前看，如何去解決目前眾多的問題。