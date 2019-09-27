【林鄭社區對話】出席者批各說各話　倡有實質措施回應後才再對話

特首林鄭月娥昨天（26日）聯同4名局長到伊館展開「社局對話」，有未獲抽中席間發言的市民今日（27日）接受香港電台節目《千禧年代》的電話訪問，形容市民與官員「各說各話」，認為政府下次預備好實質回應才再辦同樣活動，比只對話更有意義。 他提出，政府不要用警察解決政治問題，「係咪用警方呢個層面做就解決到？呢個其實只係冰山嘅上面，咁問題嘅根源係乜嘢其實更加重要、值得大家三思」。

有出席者批評，與林鄭的對話只是各說各話。（資料圖片／李澤彤攝）

被抽中出席的梁先生認為昨天的對話各說各話，「支持成立獨立調查委員會嘅市民就繼續講呢樣嘢，特首繼續講返佢要講嘅嘢」，但現場比例所見，支持成立的比不支持多。

林鄭堅持監警會調查警方，梁先生認為政府需時做事，但需確保被調查的警察停職才能令問題不會惡化，林鄭卻沒有回應監警會6個月的調查期間，警方在處理每周的示威上權力有否受限制。

梁先生形容，昨天「肯入去嘅人都真係想傾嘅人」，而且出席者要登記身份證和聯絡電話等資料，激進、怕被秋後算帳的示威者都不敢出席，「已經係自我篩選咗、一些俗稱和理非嘅人先至夠膽去呢個活動」。

梁先生沒有被抽中發言，他原本打算在會上發言，「不論任何立場嘅人都睇到呢個市面上係出現問題，當每個星期六日，都會突然間宣布某一個地鐵站突然關閉，跟住邊一度又話要封路」。他提出政府應思考問題根源，而非用警察解決政治問題，並想告訴支持警方的市民，「社會有啲亂係唔係幾好，香港人一直想和平，但係咪用警方呢個層面做就解決到？呢個其實只係冰山嘅上面，咁問題嘅根源係乜嘢其實更加重要、值得大家三思」。

至於政府應否再辦下一次社區對話，他認為政府要預備實質回應和改善的政策才再辦，那會比只對話更有意義。

另一位聽眾鄭小姐亦有同感，她指港英時期港督和官員，以及英國訪港高官在落區都不會封路，非常親民，「有啲人都會話舊時都冇選舉，冇直選、冇得選港督，點解我哋咁OK呢？其實就係個政府做到嘢，其實我哋咪OK，我哋又唔係要從政、要做政府，宜家就係唔OK，我哋先至會有咁多市民出聲」。