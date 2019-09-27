【林鄭社區對話】對話後感　參加者：從未天真到期望林鄭答應甚麼

政府晚上（26日）七時在灣仔伊館舉行首場「社區對話」，歷時兩個半小時，較原定時間延長半小時，共有30名市民先後發言。 有發言的市民在會後表示，林鄭過去3個月都回應不了示威者訴求，故他沒天真得林鄭在會上都答應甚麼，但認為香港仍有希望，會上「聽到主流意見都是我熟悉的香港價值」；另有市民卻指對今次對話充滿期望：「可能我天真吧！我覺得她真的想去做一些改變，我從她最近幾日的言論，新聞上都看到，她似乎轉了風向，我看得到，因為這樣我很想趁這個機會嘗試發表意見。」

吳先生稱，林鄭過去3個月都回應不了示威者訴求，他也不會天真得林鄭在會上甚麼都答應，來之前亦沒有期待。（彭毅詩攝）

有3名小孩的吳先生今日獲發言機會，他亦即場報名參加當局舉辦的深度對話。被問及今次對話感受，吳先生稱，林鄭過去3個月都回應不了示威者訴求，他也不會天真得林鄭在會上甚麼都答應，來之前亦沒有期待。

不過，他感到香港仍有希望，會上「聽到主流意見都是我熟悉的香港價值」，他希望前線不要再有傷亡，紛爭會平息。至於對政府會否仍抱希望，他笑言不知如何回應，「她（林鄭）現在作為行政長官，我覺得她有責任做這件事（平息紛爭），姑勿論我對她有沒有希望，她都要做，我很希望她做到」。

同樣獲抽中發言的徐小姐指，林鄭完全沒有回應過她們的問題：「其實我們都很簡單說真的，到現在我們一直都是五大訴求、缺一不可，還有甚麼好談？如果她真的有心，上連登談更好。」

她指，當初看到可以登記對話便嘗試報名，既然最終獲抽中，她覺得不要浪費機會，但心中已預計「她（林鄭）不會真真正正答我們的問題」，不過「經過這麼多月，我們被她hea（賴理）了這麼久，所以我都預計了」。被問及今次對話後，有否感到「順氣少少」，徐小姐笑言：「當然沒有，三個多月後才做這些事。」

自稱在網上論壇連登發文中籤的西裝「巴打」較為樂觀，他指對對話充滿期望：「可能我天真吧！我覺得她真的想去做一些改變，我從她最近幾日的言論，新聞上都看到。」（盧翊銘攝）

自稱在網上論壇連登發文中籤的西裝男子表示，他較為樂觀，對對話充滿期望：「可能我天真吧！我覺得她真的想去做一些改變，我從她最近幾日的言論，新聞上都看到，她似乎轉了風向，我看得到，因為這樣我很想趁這個機會嘗試發表意見。」

當場呼籲林鄭上連登後，他認為林鄭會否聽他的說話已不緊要：「我今日來很重要任務就是將這個意念植入他們的心中，起碼他們現在會知道這件事，有人面對面對她說「上連登收料呀」。