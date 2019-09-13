【逃犯條例】林鄭15分鐘快閃訪老人院　聲東擊西秘道出入避示威者

《逃犯條例》修訂風波踏入九月仍未平息。特首林鄭月娥早前承諾會落區聆聽市民聲音。今日（13）下午就突然傳出消息，指她會到訪筲箕灣耀東邨一個老人院，記者和街坊聞風而至，但據指林鄭未有從老人院正門出入，而是選擇在較隱秘的停車場入口下車，隨後迅速乘搭升降機上樓，大批街坊撲空。 現場消息指，林鄭是到老人院派發月餅，15分鐘後便離開。 晚上8點左右，林鄭在facebook個人專頁發相，指今日是中秋節，「我去咗唔同地區探訪老友記」，向她們送上節日祝福。政府其後亦發新聞稿，指林鄭亦到位於葵涌的護老院探訪長者，向他們問好和送上月餅和曲奇餅。

林鄭經秘道潛入老人院。（讀者提供）

現場消息指，林鄭5時許抵達。工黨社區幹事何偉倫表示，當時大批保安在耀東邨的伍少梅安老護理院正門對出的車閘入口戒備，而聞風前來的數十名街坊及示威者，也在該入口聚集。不料，林鄭聲東擊西，其座駕停在耀東邨外的停車場入口。該入口可乘搭升降機，直接進入到護老院內。

何又指，林鄭入內後，有警員在老人院外駐守，又有平時應對示威衝突的旗手戒備，場面略為緊張。

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林鄭其後從同一地點迅速離開，有數十名示威者在她離開後，仍在老人院外聚集約10分鐘，高呼「沒有暴徒、只有暴政」；「五大訴求、缺一不可」等口號。

林鄭晚上在facebook個人專頁發佈探訪長人院的照片，且附文說：「今日係中秋節，我去咗唔同地區探訪老友記，向她們送上節日祝福，亦喺呢度祝全港市民有一個溫馨嘅中秋節。」

何偉倫就指，特首如要落區，應以公開形式做，與街坊交流，而非以鬼祟形式，短時間便離開，他形容林鄭今次落區是「不合格」。

探訪長者前，林鄭下午在市區重建局總監（樓宇復修）何志偉陪同下，視察油麻地一幢樓高16層的57年舊樓。她得悉該大廈早前透過政府不同的資助計劃，特別是早前《施政報告》提出的「樓宇更新大行動2.0」，翻新大廈的外牆和部分公用地方的設施。她亦探訪居於該處20多年的一對長者夫婦，了解他們的日常生活以及在樓宇維修方面所得到的支援，並送上月餅和水果。