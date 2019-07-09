【居家安老】鼓勵長期病患「起身」的日本護理床　讓長者自主生活

政府常常推廣「居家安老」，實際上，能夠做到的人有多少？倘若長者行動不便，家屬日復日花心力去照顧，最後只是一同走入窮巷，無可奈何必須把家人送到安老院。對不少人來說，居家安老只是一個口號。會不會有一天，樂齡設計和科技可以更普遍，為有需要的用者和照顧者減輕照顧負擔？有本地長者用品社企引入日本護理床品牌，問的正正是這個問題：當我們老了，能不能不要整天躺在床上？ 攝影：高仲明

日本品牌Paramount Bed營業部擔當課長弓谷啟太說：「我們經常聽到客人的聲音——他們不是說想要起身、坐起等功能，反而是，『我想自己去廁所』，『我想和家人更多交流』，想法往往跟幸福感有關。」

六成公眾人士認為 家居支援服務不足

香港醫學組織聯會曾以電話及問卷形式，分別訪問775位及779位公眾、醫療界人士。結果顯示，兩組分別逾半受訪者認為，晚期病者最適合在家中寧養度餘生。不過六成公眾人士認為，社會提供的家居支援服務不足，同樣認為支持不足的醫療界人士，則有七成半。

日本品牌護理床 於國內市場佔有率頗大

產品簡單如一張床，日本品牌Paramount Bed設計的長者用品，特別是護理床，在國內佔有頗大的市場佔有率，「在醫院、療養院等地方佔超過70%，居家租借床具則約60%。」品牌營業部擔當課長弓谷啟太表示：「我們經常聽到客人的聲音，他們不是說想要起身、坐起等功能，反而是，『我想自己去廁所』，『我想和家人更多交流』，想法往往跟幸福感有關。」

這個設計，令用者每天再不需被逼過著躺下來的生活。床的角度甚至可以讓他們坐著，看著家中的小孩或貓狗。

護理床設計宗旨：讓他們離開床

如果你晚年行動不便，長期卧床，每天只能看到天花和身旁的扶手，會是怎樣一番滋味？如果你是家中長者的照顧者，每天看到他卧床難以起床，你又要替他轉身活動，或換尿片，又會作何感想？弓谷啟太說，他們設計的床，宗旨是讓用者更容易離開床。乍聽下去想法看似奇怪，但背後卻是用心。

控制器可將床調整 方便使用者及照顧者

只需一個控制器，使用者和照顧者可以把床調整為躺卧、坐著、近乎站著等的角度。對用者來說，他們不需花過大氣力便可以離開床，對照顧者來說，他們想餵食用者或扶起用者時，亦同樣不需過度用力，弄傷自己。「如果用者每天需要去十次廁所？如何用者身體較重？有沒有更好的辦法幫助用者和照顧者？」

這個設計，令用者每天再不需被逼過著躺下來的生活。床的角度甚至可以讓他們坐著，看著家中的小孩或貓狗。「像一個健康的人，用者也可以在日光時間離開床。」

用者和照顧者姿勢改善 減少身體痛楚

「姿勢是非常重要的！」弓谷啟太在床上作示範，平常我們起床，往往會用一邊手肘撐住床面支撐整個身體。不過，這個動作增加了腰肚的壓力，對久病或身體退化比較嚴重的長者而言，無疑是個難題，「肚子壓力增加，對消化系統不好，導致老人家可能容易便秘或沒有食慾。」

「我們想專注讓他們減少痛和負擔。」弓谷啟太說，床調整的高度，方便長者起床後讓腳踩到地上，站起來也有伸出的扶手作輔助。整體而言，對身體功能也是好事。他示範將床背調高，床腳的位置放低，「起床時後背壓力減少，也不會腰痛。」配合需要，用者和家屬也可以配置桌子、扶手、攬枕等配件。例如形狀似「香蕉」的枕頭，可讓照顧者靠一人之力，亦能借枕頭協助長者轉身，減少患者長期卧床，致生褥瘡的情況。

「安老院的確提供了很好的服務，但家始終給予人們最安心感覺，可能是每個人去世時最好的歸宿。所以我會覺得要在人最後一刻之前，讓他們安詳地離開，度過最完美的時刻。」

家是每個人去世時最好的歸宿

就香港而言，九成病者於公立醫院去世，對於在家中走過最後一程，我們仍存疑問。弓谷啟太指其爺爺、嫲嫲均已去世。他看著爺爺生前，照顧患病的嫲嫲近七年，替她吸痰、餵食和換尿布。後來樂齡科技和設計，減少了爺爺護理時的勞動量，丈夫不離不棄地照顧，嫲嫲也就在家中安詳地離開了人世。

「安老院的確提供了很好的服務，但家始終給予人們最安心感覺，可能是每個人去世時最好的歸宿。所以我會覺得要在人最後一刻之前，讓他們安詳地離開，度過最完美的時刻。」他認為，居家安老需要社會的支持和幫助。

「租床方面，九成市場都是用保險制度去承擔費用，減少了他們的財政壓力。即使不是很有錢的家庭，也可以選擇照顧員、洗澡、去復健課程和日間中心等服務。」弓谷說。

日本的做事方式：用者角度出發

在日本，老年人口升幅比率每年遞升，預計至2030年的升幅將為31.2%，他們早就為踏入老齡社會做準備。弓谷啟太見證不少用者剛步入初老年紀，或因長期病患入過醫院，後回到家裡或安老院休養。同樣有護理需要，家屬會在過時過節時，決定要在家中添置可以調校角度的護理床。床款的醫院感覺不重，更像是居家舒適的樣子。他表示：「用者身體還尚可時，他們會先買基本床款，再隨人老去慢慢改變床的配置。」

然而，品牌床具價錢並非人人能夠負擔，不過日本有政府負責的「國民健康保險」，品牌亦提供租借服務，「租床方面，九成市場都是用保險制度去承擔費用，減少了他們的財政壓力。即使不是很有錢的家庭，也可以選擇照顧員、洗澡、去復健課程和日間中心等服務。」弓谷指出，「保險制度也用了很多的錢，別的國家很難完全模仿。」

「大家都很認真對待老年問題，因為老年化已經很普遍了，在日本見到輪椅人士、撐枴杖的人或帶著氧氣機的長者出街購物，是很正常的。」日本本身也面對老齡社會帶來的各種問題，包括不夠照顧者、腦退化者增加等等。而他們解決的思維往往從用者需要出發。「日本的做事方式，是從用者角度去考慮。我們想把這些設計切入的解決方法帶到其他亞洲國家。」