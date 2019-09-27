扮15歲識12歲女童　廚工認取得女童下體照後迫性交　囚4年半

26歲男廚工透過Facebook結織一名12歲女童，並自稱年僅15歲，又向女童示愛及索取淫照，更願先拍自己的陽具照給對方，女童不勝其煩，在廁所拍下私處傳給廚工。惟廚工繼而威脅會公開相片，迫女童兩度和他性交。廚工今早前承認非法性交等4罪，今被判囚4年半兼罰款1千元。

被告蔡盛昌在高等法院承認刑事恐嚇及非法性交等4罪。(資料圖片)

被告蔡盛昌承認1項刑事恐嚇、2項與13歲以下女童非法性交和1項管有兒童色情物品罪。

報告指被告有孌童癖傾向

法官判刑時引述事主創傷報告指，她患上創傷後壓力症候群及發惡夢，對事件仍感到憤怒及羞恥，需要接受心理治療，而被告的心理報告則顯示，他對事件的說法與案情有出入，報告亦指出他自我中心、不負責任、有反社會人格，有孌童癖傾向，沒有悔意，重犯機會高。

法官指案情嚴重，事主因被告的自私受到傷害，法庭必須要發出保護年輕人的訊息，尤其是對於13歲以下的兒童。

Facebook認識女事主後示愛

案情指，26歲的被告和12歲的女事主X，於2017年透過Facebook認識，他們之後透過Facebook和WhatsApps聊天，被告自稱15歲。被告之後向X示愛，又表示想與她性交。

事主廁所拍下體照回應

同年11月，身處學校的X收到被告的WhatsApps訊息，要求X拍下私處，再傳相片給他。X反叫被告先傳祼照，被告隨即把自己的陽具相片傳給X，X看罷便刪除它。而X最終不勝其煩，到廁所拍攝私處，再把相片傳給被告。

以照片迫事主性交

惟被告於翌月1日透過WhatsApps向X稱，會把X的「相片」在網上公開，叫她要小心。被告繼而要求和X性交，X最終同意，並到被告的深水埗住所，兩次和被告發生性行為。X返家後，把事件告知母親，事件報警處理，被告在錄影會面稱，和X沒有性交，但把手指插下X的私處。而警方在被告的手機內，發現X私處的照片。

案件編號：HCCC208/2019