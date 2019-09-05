廚工扮少男識12歲女　奉上陽具照求換私處照　認與女童性交候判

左眼失明的26歲廚房男工，透過Facebook結織一名12歲女童，更自稱他年僅15歲。廚工隨即向女童示愛，又向對方索取淫照，更願先拍自己的陽具照給對方，女童不勝其煩，在廁所拍下私處傳給廚工。惟廚工繼而威脅會公開相片，女童遂到廚工住所，兩度和他性交，之後把事件告知母親。廚工今(5日)在高等法院承認非法性交等4罪，法官先為他索取心理報告，把判刑押後至9月27日，期間男工繼續還押。

被告蔡盛昌在高等法院承認刑事恐嚇及非法性交等4罪。(資料圖片)

向女童示愛兼表明想性交

被告蔡盛昌承認1項刑事恐嚇、2項與13歲以下女童非法性交和1項管有兒童色情物品罪。

案情指，26歲的被告和12歲的女事主X，於2017年透過Facebook認識，他們之後透過Facebook和WhatsApps聊天，被告自稱15歲。被告之後向X示愛，又表示想與她性交。

女童看過被告下體照即刪掉

同年11月，身處學校的X收到被告的WhatsApps訊息，要求X拍下私處，再傳相片給他。X反叫被告先傳祼照，被告隨即把自己的陽具相片傳給X，X看罷便刪除它。而X最終不勝其煩，到廁所拍攝私處，再把相片傳給被告。

惟被告於翌月1日透過WhatsApps向X稱，會把X的「相片」在網上公開，叫她要小心。被告繼而要求和X性交，X最終同意，並到被告的深水埗住所，兩次和被告發生性行為。

法官指被告樣貌年輕

X返家後，把事件告知母親。事件報警後，被告於同年12月2日被捕。他在錄影會面稱，和X沒有性交，但把手指插下X的私處。而警方在被告的手機內，發現X私處的照片。

法官聽罷案情後指，被告在Facebook的相片較年輕，關注被告是否使用他人的相片。法官特意叫被告在庭上站起來，觀看其容貌後指，被告的樣子的確很年輕。

被告有女友但對女童感好奇

辯方求情時透露，被告母親在他4歲時去世，父親之後再婚。而被告於6、7歲時左眼失明，他因此以頭髮遮蓋左眼。據悉，被告遭繼母打時，頭部撞櫃，左眼因此失明。

辯方續指，被告案發時有一名女友，但對女童亦感好奇。法官則指案情嚴重，被告威脅事主，案件亦涉及祼照。法官先為被告索取心理報告，以了解被告是否孌童，及會否重犯。

案件編號：HCCC208/2019