【逃犯條例】陳浩天涉非法集結及襲警提堂　上庭前遭疑南亞人襲擊

香港民族黨前召集人陳浩天被指於7月13日「光復上水」遊行完結後，涉參與非法集結，並疑從後推了便裝警員的頭盔一下，被控非法集結及襲警2罪，今午（27日）於粉嶺法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官押後至12月4日再訊，以待警方再作調查。陳續准以一萬元保釋，期間須守宵禁令。他在庭外透露從地鐵站行往法院途中被數人襲擊，幸無大礙，又稱不打算報警。

陳浩天稱步行到法院時，遭數名疑似南亞人襲擊，並指示其被襲擊的部份。(梁鵬威攝)

被告陳浩天，29歲，被控於7月13日在上水新運路及智昌路交界，連同身份不詳的人非法集結，及襲擊警署警長陳國深。

陳涉曾從後推一名警員頭盔

控方指，當日遊行獲發不反對通知書，下午近5時完結後，約一百人佔據新運路。4名便裝警員約5時半到場，截停2名男子查問，被至少10人尾隨，雙方發生衝突。陳從後推了其中一名警員的頭盔一下，並迅即退後，其他人繼而用不同武器襲擊該4名警員達20分鐘。控方又指從新聞報道及其他公開片段可見案發經過。

控方要求陳守宵禁令

控方不反對保釋，但呈上警方準備的列表，指6月至9月期間，不少大型公眾活動至午夜12時仍未完結。她又提及陳另涉藏有攻擊性武器，於8月1日被捕。代表陳的大律師石書銘指，該列表不涉及此案的活動；而另一案中，警方沒有從陳的身上搜出指稱物品，亦未有對陳提控，若由此衍生宵禁令，屬言之尚早。

陳將到台灣作演講及遊行

辯方續透露，陳原定今日下午出境到台灣，以作演講及參與遊行，但因需上庭應訊而將機票改為晚上，並於3日後回港。他下月2日至3日亦會離港。

署理主任裁判官蘇文隆最終批准陳續以一萬元保釋，除上述離境日子外均須守12時至6時的宵禁令，及每周報到一次。

陳稱步行至法院時曾遭人襲擊

陳在庭外表示，剛才獨自從粉嶺港鐵站行往法院時，正在看「google map」期間，突然被3至4名疑為南亞裔人士以電筒襲擊。他耳朵後方及盆骨被打中，幸無大礙。他又稱，在法院外有見警車在巡邏，但仍被打，直言：「又如何呢？」又說：「都明白啦。」並稱不打算報警。他又鼓勵港人預備身心，要自救，繼續抗爭。

案件編號：FLCC4375/2019